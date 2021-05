"Invencible" está listo para su segunda y tercera temporada

La serie estadounidense de animación "Invencible" se renueva para su segunda y tercera temporada. La adaptación del extenso cómic de Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Ottle, promete intensas horas de emoción a sus seguidores.

Esta exitosa producción de Amazon se diferencia de "The boys", según Xataka, pues mientras la creación de Eric Kripke se enfoca más en la sátira social que usa a los superhéroes para poner sobre la mesa determinadas cuestiones (los abusos de poder, la politización del ocio, entre otras cosas), "Invencible" no se frena con determinados elementos en los que no entran Marvel ni DC, es decir la violencia, pese que las historias de superhéroes contienen cierto nivel de ello.

Se trata de una vertiente más violenta y grotesca del género. De acuerdo con el análisis de Xataka, es perfectamente posible detectar elementos tan repetidos mil veces en las historias de superhéroes que se han convertido en cánones.

Aunque son historias muchas veces contadas, "Invencible" ya narraba estupendamente bien en el cómic original porque "'Invencible' lo narra muy bien, sin necesidad de demoler por el camino el concepto de 'superhéroe', y sin necesidad de renunciar a secuencias de acción explosivas, que son las que conducen la acción y el argumento", dice Xataka.

Por eso no es de extrañar que la prestigiosa página de datos, Internet Movie Database, le de un punteo alto a la serie: 8.9, de una nota máxima de 10.

Invencible ha recibido excelente aceptación por parte de su audiencia. (Foto: Amazon)

Superhéroes y súper poderes

Mark Grayson (el personaje central) es un adolescente normal, salvo que su padre, Nolan, es el superhéroe más fuerte del planeta. Al pasar su cumpleaños 17, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y entra en la tutela de su padre. Mientras que el joven utiliza sus poderes para el bien, descubre que el legado de su padre no es tan heroico.

Conforme a los criterios de Xataka, "'Invencible' es la mejor pieza audiovisual de superhéroes desde 'Spiderman: un nuevo universo'. Pese a tener públicos objetivos tan distintos, plantea un acercamiento a los superhéroes con puntos en común", puntualiza la citada página.