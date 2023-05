La polémica invitación a una boda que causó debate en redes sociales

Una usuaria compartió la invitación de boda que su amiga le hizo llegar, pero que rechazó al leer que no se podía llevar niños.

En Twitter se ha vuelto tendencia una curiosa invitación de bodas que una usuaria expuso con indignación al leer que no se permitían niños a la celebración.

La mujer compartió una captura de pantalla de la conversación que tuvo con su amiga, quien la invitó a su casamiento mediante WhatsApp. Sin embargo, esta la rechazó por no poder llevar a sus pequeños con ella.

"La invitación dice no niños y donde mis hijos no son bienvenidos pues yo tampoco. Te deseo lo mejor y felicidades por tu boda", se lee.

"NO NIÑOS":

Por usuarios que comparten sus opiniones respecto a las invitaciones a bodas que especifican el no llevar niños. pic.twitter.com/qu9EJrHJOF — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 8, 2023

La publicación de la usuaria obtuvo miles de respuestas y compartidas al punto de volverse viral, no solo en Twitter sino en otras redes sociales.

Y es que el tema destapó todo un debate entre internautas. Por un lado hay quienes están de acuerdo con la amiga que se molestó, mientras que otros defienden a la novia al decir que es su boda y son "sus reglas".

"Tienen el derecho a pedir que sea sin niños", "me pregunto qué tienen contra los niños", "una boda no es ambiente para niños", "normalicen esto", son algunos de los comentarios.

Otros no desaprovecharon para crear memes sobre el tema, los que también se han vuelto virales en la red social. Por lo pronto, la invitación continúa siendo objeto de discusión.

Foto: captura de pantalla

Foto: captura de pantalla