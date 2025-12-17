Esto pasó con involucrados en accidente donde murió Fernanda Quintana

La joven de 22 años falleció luego de caer de una motocicleta y ser atropellada por un bus.
EN CONTEXTO: Esta fue la última publicación de joven que colaboraba para estación radial
Fernanda Quintana, quien laboraba para Rhema Stereo, falleció el recién pasado lunes 15 de diciembre luego de sufrir un trágico accidente de tránsito ocurrido en la 1a. avenida, calzada Atanasio Tzul, zona 3.
La víctima, quien viajaba en una de las motocicletas que prestaba servicio de transporte por aplicación, cayó sobre la cinta asfáltica y fue atropellada por un bus extraurbano, cuyo piloto huyó del lugar.
Bomberos Municipales confirmaron que uno de los pilotos de las motocicletas resultó con una lesión en la pierna derecha.
¿Qué pasó con los involucrados?
Según las autoridades, en el lugar capturaron a Eswin Josué L. de 42 años y a Walter Enrique I. de 34 años, quienes fueron sindicados del delito de homicidio culposo.
El primer detenido fue puesto a disposición del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno, donde fue beneficiado con arresto domiciliario.
El segundo capturado quedó pendiente de audiencia de primera declaración, pues fue hospitalizado.