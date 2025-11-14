Versión Impresa
Ir al psicólogo, el mensaje de Carlos Ruiz tras la eliminación

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
14 de noviembre de 2025, 10:59
Selección Nacional
Carlos Ruiz reacciona a la eliminación de Guatemala. (Foto: Archivo y Nuestro Diario)

Carlos Ruiz reacciona a la eliminación de Guatemala. (Foto: Archivo y Nuestro Diario)

Carlos el "Pescadito" Ruiz no tardó en reaccionar a la dolorosa eliminación de la Selección de Guatemala en la ruta a la Copa del Mundo 2026. 

El goleador histórico de la Bicolor no ocultó su tristeza y aprovechó sus redes sociales para aconsejar a los seleccionados, después de este trago amargo. 

 

 

Además, confió que cuando a él le tocó vivirlo como futbolista activo lo sufrió demasiado y tardó mucho tiempo en recuperarse. 

"Lo que pasó anoche nos duele a todos. Hay que cerrar la eliminatoria con dignidad", expresó el exdelantero guatemalteco. 

 

 

Le recomendó a los jugadores buscar ayuda profesional. "Quedar fuera del Mundial golpea fuerte. Busquen apoyo psicológico".

"A mí me pasó y tardé meses en recuperarme. No subestimen el impacto emocional. Abrazo de gol para todos", concluyó.

Guatemala perdió 2-3 ante Panamá, en el estadio de El Trébol, y ya no tiene opciones de clasificación directa, ni repesca, pese a que el próximo martes recibirá a Surinam para cerrar su participación en la eliminatoria. 

