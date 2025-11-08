Los Iracundos traen sus grandes éxitos a Guatemala

-

Los Iracundos están de vuelta para llevar sus grandes éxitos por distintos escenarios de Guatemala.

Los integrantes aseguran que en Guatemala se sienten como en una "segunda casa". (Foto: Édgar Pocón/Colaborador)

Adán Franco, Marcelo Huertas, Álvaro Paggi, Danilo Amico y Christian Colaizzo son los actuales integrantes de la agrupación nacida en Paysandú, Uruguay, a finales de los 1950.

"Guatemala siempre es especial, es uno de nuestros públicos más fieles desde el comienzo", afirma Adán, quien continúa el legado de su tío Eduardo y su padre Leonardo al frente de la banda.

Volver al país significa música, pero también volver a ver a amigos, visitar lugares y disfrutar de la cultura, incluida la gastronomía, coinciden los músicos.

Adán dice que en el país han vivido "bonitos y no tan bonitos", pero que siempre se han sentido arropados. En diciembre se conmemoran 10 años del fallecimiento de su padre, ocurrido durante una gira en Guatemala.

Ofrecerán entre 10 y 13 presentaciones en el país hasta finales de noviembre. (Foto: Édgar Pocón/Colaborador)

TE PUEDE INTERESAR: Rosalía se eleva a la divinidad musical con "LUX"

Los músicos agradecen el apoyo de los guatemaltecos no solo dentro del territorio, sino en sus giras por EE. UU. y Europa, donde siempre corean temas como Tú con él, Las puertas del olvido, Y me quedé en el bar y Te lo pido de rodillas.

Anota:

8 de noviembre: Jet Set, Escuintla

13 de noviembre: Café Escenario, zona 9 capitalina

15 de noviembre: Sanarate, El Progreso

21 de noviembre: Antigua Guatemala

22 de noviembre: Club de doctores, Mazatenango

26 de noviembre: Club Español, zona 7 capitalina

27 de noviembre: Donde Marios, Carretera a El Salvador

30 de noviembre: Casa San Bartolomé, Sacatepéquez

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LOS IRACUNDOS OFICIAL (@losiracundos.oficial)

Sabías qué...

Entre los éxitos del grupo destaca Volveré a Guatemala, inspirada en la historia de un migrante petenero.