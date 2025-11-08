Los Iracundos traen sus grandes éxitos a Guatemala

Los Iracundos están de vuelta para llevar sus grandes éxitos por distintos escenarios de Guatemala.
LEE: Juan Luis Guerra y Sting se unen en "Estrellitas y Duendes"
Adán Franco, Marcelo Huertas, Álvaro Paggi, Danilo Amico y Christian Colaizzo son los actuales integrantes de la agrupación nacida en Paysandú, Uruguay, a finales de los 1950.
"Guatemala siempre es especial, es uno de nuestros públicos más fieles desde el comienzo", afirma Adán, quien continúa el legado de su tío Eduardo y su padre Leonardo al frente de la banda.
Volver al país significa música, pero también volver a ver a amigos, visitar lugares y disfrutar de la cultura, incluida la gastronomía, coinciden los músicos.
Adán dice que en el país han vivido "bonitos y no tan bonitos", pero que siempre se han sentido arropados. En diciembre se conmemoran 10 años del fallecimiento de su padre, ocurrido durante una gira en Guatemala.
TE PUEDE INTERESAR: Rosalía se eleva a la divinidad musical con "LUX"
Los músicos agradecen el apoyo de los guatemaltecos no solo dentro del territorio, sino en sus giras por EE. UU. y Europa, donde siempre corean temas como Tú con él, Las puertas del olvido, Y me quedé en el bar y Te lo pido de rodillas.
Anota:
- 8 de noviembre: Jet Set, Escuintla
- 13 de noviembre: Café Escenario, zona 9 capitalina
- 15 de noviembre: Sanarate, El Progreso
- 21 de noviembre: Antigua Guatemala
- 22 de noviembre: Club de doctores, Mazatenango
- 26 de noviembre: Club Español, zona 7 capitalina
- 27 de noviembre: Donde Marios, Carretera a El Salvador
- 30 de noviembre: Casa San Bartolomé, Sacatepéquez
Sabías qué...
Entre los éxitos del grupo destaca Volveré a Guatemala, inspirada en la historia de un migrante petenero.