Irán afirma que "buques no hostiles" sí podrán transitar por el estrecho de Ormuz

Según las autoridades de Irán, estos buques pasarán solo si no participan en actos de agresión contra el país.
EN CONTEXTO: Dos buques petroleros cruzaron el estrecho de Ormuz
Irán ha dicho que los "buques no hostiles" pueden transitar por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades competentes, según un comunicado difundido a la Organización Marítima Internacional (OMI).
"Los buques no hostiles (...) podrán —siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán— y cumplan plenamente las normas de seguridad y protección declaradas, beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades competentes", señaló el comunicado.
La OMI indicó que la nota, fechada el domingo, fue emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán con la petición de que fuera distribuida por la OMI.
Añadió que la organización la había compartido con los Estados miembros y las oenegés.
Lograron pasar
El lunes recién pasado, dos petroleros de bandera india que transportan gas licuado de petróleo (GLP) cruzaron el estrecho de Ormuz, anunció el Ministerio indio de Transporte Marítimo.
El Jag Vasant y el Pine Gas, que transportan en total de 92 mil toneladas de GLP, deberían llegar a los puertos indios de destino entre el 26 y el 28 de marzo, precisó el ministerio.
Con información de AFP