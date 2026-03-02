Irán bombardeó una refinería de la mayor petrolera del mundo en Arabia (video)

-

Las imágenes muestran una gigantesca nube de humo cubriendo toda la zona.

Irán atacó con drones la refinería saudita de Ras Tanura, una de las más grandes del mundo, hundiendo un petrolero en el golfo de Omán, en una escalada que disparó los precios del crudo hasta un 13% y sacudió los mercados globales.

Las defensas sauditas derribaron los drones sobre Ras Tanura, pero la instalación, que tiene una capacidad superior al medio millón de barriles diarios, fue cerrada temporalmente como precaución, informó la televisión estatal.

Estas son las imágenes:

Irán bombardeó una refinería en Arabia Saudita

El ataque con drones generó una explosión masiva.

La guerra sigue escalando en Oriente Medio

pic.twitter.com/mM2fnUmPdz — Al Final del Túnel ™ (@lvera50) March 2, 2026

Durante el fin de semana, un buque petrolero, en el golfo de Omán, fue alcanzado por drones enviados desde Irán, matando a un marinero indio.

El buque navegaba frente a las costas de un enclave en los Emiratos Árabes Unidos, cuando fue impactado.

Irán también ha amenazado la navegación en el estrecho de Ormuz, la estrecha salida del Golfo Pérsico por donde pasa una quinta parte del petróleo comerciado en el mundo, y varios barcos han sido atacados en esas aguas desde el inicio del conflicto.

"El ataque a Ras Tanura marca una escalada significativa, con la infraestructura energética del Golfo ahora en la mira de Irán", dijo a The Associated Press Torbjorn Soltvedt, analista de la firma de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

Según el experto, se acerca un período prolongado de incertidumbre, pues Irán tiene en la mira a los petroleros mundiales, a las mayores rutas comerciales y a los socios de seguridad de Estados Unidos.

Con información de Infobae.