Irán enfrenta mayor tensión luego del corte de Internet

Se suman doce horas de suspensión del servicio de Internet a nivel nacional, provocando que se intensifiquen las manifestaciones.
EN CONTEXTO: ¿Qué ocurre en Irán? Estas son las claves para entender el conflicto
Más de 340 protestas se han registrado en las 31 provincias de Irán como respuesta de la crisis económica que padecen actualmente. Por ello, para intentar suprimir las grandes manifestaciones se generó un corte nacional del servicio de internet.
Luego de semanas de protestas antigubernamentales que habrían dejado hasta ahora más de 30 muertos y más de 2.000 detenidos, según organizaciones civiles, el descontento se ha intensificado al intentar suprimir todas las líneas de comunicación.
Además, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ordenó que las fuerzas de seguridad no actúen contra manifestantes pacíficos. Sin embargo, existe la orden de actuar contra los implicados en “disturbios” y en actos de violencia.
El gobierno iraní indicó estar trabajando para tomar acciones contra la escasez actual, "la gente se está manifestando contra los precios elevados y el Gobierno reconoce la validez de esta protesta. Estamos discutiendo e interactuando con mercados y empresarios para resolver estos problemas", afirmo Mohamad Yafar Gaempaná, vicepresidente iraní.
La tensión ante estas acciones preventivas que han causado indignación y furia en los ciudadanos, generando que se incremente la participación y permanencia de las manifestaciones en las últimas horas en distintas ciudades.
Con información de Infobae.