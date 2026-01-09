Irán enfrenta mayor tensión luego del corte de Internet

-

Se suman doce horas de suspensión del servicio de Internet a nivel nacional, provocando que se intensifiquen las manifestaciones.

Más de 340 protestas se han registrado en las 31 provincias de Irán como respuesta de la crisis económica que padecen actualmente. Por ello, para intentar suprimir las grandes manifestaciones se generó un corte nacional del servicio de internet.

Luego de semanas de protestas antigubernamentales que habrían dejado hasta ahora más de 30 muertos y más de 2.000 detenidos, según organizaciones civiles, el descontento se ha intensificado al intentar suprimir todas las líneas de comunicación.

Además, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ordenó que las fuerzas de seguridad no actúen contra manifestantes pacíficos. Sin embargo, existe la orden de actuar contra los implicados en “disturbios” y en actos de violencia.

El gobierno iraní indicó estar trabajando para tomar acciones contra la escasez actual, "la gente se está manifestando contra los precios elevados y el Gobierno reconoce la validez de esta protesta. Estamos discutiendo e interactuando con mercados y empresarios para resolver estos problemas", afirmo Mohamad Yafar Gaempaná, vicepresidente iraní.

@foxnews STREETS OF FURY: New video shows large crowds marching through Tehran’s streets at night, with several buildings and vehicles reportedly on fire as anti-government protests grow. The chaos comes as Iran plunges into a nationwide internet blackout, with the hardline Islamist regime reportedly cutting all online communications in a bid to tamp down protests. ♬ original sound - Fox News

La tensión ante estas acciones preventivas que han causado indignación y furia en los ciudadanos, generando que se incremente la participación y permanencia de las manifestaciones en las últimas horas en distintas ciudades.

| PROTESTAS EN IRÁN:



La emisora estatal de Irán ha compartido imágenes del santuario de Sayyid Mahmud en Dezful, Juzestán, mostrándolo vandalizado por manifestantes durante la noche. pic.twitter.com/H5wADbRMMl — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 9, 2026

Con información de Infobae.