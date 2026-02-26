¡Quedó fuera! Magistrada del TSE intentará regresar al proceso para Fiscal General

-

La actual magistrada del TSE, Irma Palencia, quien quedó fuera del proceso para ser fiscal del MP, señaló que se trata de un tema de procedimientos que buscará enmendar.

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Irma Palencia, anunció que hará uso de los recursos legales previstos en la ley para enmendar su exclusión temporal del proceso de postulación a la jefatura del Ministerio Público (MP).

Luego de la publicación del listado oficial de aspirantes, donde se confirmó su exclusión por parte de la Comisión de Postulación, Palencia reafirmó su compromiso con el proceso y su intención de continuar en la contienda por el cargo de Fiscal General y jefe del MP.

La magistrada subrayó que su participación responde a una preparación académica y profesional de años, que ha estado orientada al servicio público.

"Como toda ciudadana y profesional que me he preparado muchísimo para servir a mi país, desde que me postulé es porque tengo el deseo de aplicar a estos cargos", afirmó Palencia.

La magistrada Irma Palencia señaló que buscará enmendar su exclusión del proceso de postulación a la jefatura del Ministerio Público.



Al ser consultada sobre si consideraba la decisión de la Comisión como un acto injusto, la funcionaria optó por señalar que más que un juicio de valor, se trata de un tema de procedimientos.

En ese sentido, confirmó que presentará los recursos correspondientes para aclarar su situación jurídica y administrativa.

"Seguramente voy a hacer uso de todas las instancias que me permita el proceso", puntualizó la magistrada.

Con esta decisión, Palencia se suma a los aspirantes que buscarán, mediante la vía del recurso de reposición o pruebas de descargo, reincorporarse al listado final de candidatos que será enviado a la Presidencia de la República.

Por entregar el cargo

Durante la entrevista la magistrada recordó que está por entregar el cargo como magistrada al TSE y señaló estar "contenta" por el trabajo que hizo al frente de la institución.

Palencia también aprovechó el espacio para informar que la actual magistratura del TSE busca dejar los asuntos administrativos al día de cara al próximo evento electoral.