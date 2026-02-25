Presentan acción de amparo contra la Comisión de Postulación para Fiscal General

-

Una acción de amparo presentada contra la postuladora de Fiscal General pretende que la nota de 75 puntos de la línea de corte y la tabla de gradación sea pareja para todos los aspirantes.

Ante la Corte de Constitucionalidad (CC), fue presentada una acción amparo contra la Comisión de Postulación para Fiscal General, cual pretende que se analice la aplicación de la tabla de gradación y la nota establecida en la línea de corte de 75 puntos.

El abogado Edgar Ortiz, exmiembro de la Comisión de Postulación para Tribunal Supremo Electoral (TSE), explica que la acción presentada es contra el "umbral que establecieron de 75 y la tabla de gradación".

Ortiz dijo que la acción se debe a que la Postuladora decidió otorgar 50 puntos de 100, a los años de ejercicio profesional, sin embargo, para llegar a la línea de corte de 75, es necesario tener al menos 25 años de experiencia.

Explicó que, en términos prácticos, esta es una discriminación de edad, pues uno de los requisitos constitucionales estipula que para optar al cargo de Fiscal General se debe contar con 10 años de ejercicio profesional.

"La Constitución establece como requisito mínimo 10 años de ejercicio profesional y la Comisión acaba de modificarlo porque ha subido los años de ejercicio profesional para ser Fiscal General", explicó.

Agregó que dicha modificación vulnera el artículo 51 de la Constitución y el 4 de este mismo cuerpo legal al dar un trato desigual a quienes se postulan para liderar la investigación penal en el país.

La postuladora de Fiscal General y jefe del MP pretende que se analice la aplicación de la tabla de gradación y la nota establecida en la línea de corte de 75 puntos. (Foto: Oscar Rivas/Colaboración)

Con ello, lamentó que la Comisión deje fuere al proceso a los profesionales que tienen mérito de experiencia, profesional y de proyección, pero que no tienen la edad no puede obtener un mayor puntaje.

Porque la CC

Al ser consultado el por qué la CC y no en un órgano de primera instancia, por tratarse de una acción contra un órgano colegiado, Ortiz aseguró que la realidad se debe a que considera oportuno tomara el antecedente del proceso Fiscal General del 2022.

Recuerdo que aquella ocasión por la urgencia del tema y de la elección la CC conoció la acción presentada que favoreció a la actual Fiscal General, Consuelo Porras.

"Por la urgencia que hay, le pedimos a la CC que sea consistente con sus acciones y que a prevención otorgue el amparo provisional", apuntó.