¿Estás en busca de trabajo? Irtra anuncia una nueva plaza

El Irtra ha lanzado una nueva vacante para quienes quieran unirse al equipo.
OTRAS NOTICIAS: "Gota a gota", la prestamista que le cobraba a sus clientes bajo amenazas de muerte
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció a través de sus redes sociales que tiene una vacante disponible para laborar en sus parques.
La oportunidad es para Supervisor de Seguridad. Para aplicar necesitas tener los últimos años de una carrera universitaria o algún técnico afín al puesto.
Se requiere una experiencia de al menos 3 años en el área de seguridad y tener conocimientos sólidos sobre protocolos de seguridad y manejo de emergencias.
Lee más requisitos:
Si cumples con los requisitos y te interesa aplicar, envía tu curriculum a reclutamiento@irtra.org.gt a más tardar el 29 de agosto.
Recuerda indicar en el asunto el nombre de la plaza: SUPERVISOR SEGURIDAD.