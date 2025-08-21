Versión Impresa
"Gota a gota", la prestamista que le cobraba a sus clientes bajo amenazas de muerte

  • Por Jessica González
21 de agosto de 2025, 08:24
La mujer fue retenida por un grupo de personas. (Foto: PNC)

La mujer fue retenida por un grupo de vecinos amenazados por ella.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de una mujer en la terminal de buses de la zona 5 de Huehuetenango. 

Varios vecinos del lugar denunciaron a la mujer y la retuvieron por varios minutos para entregarla a los agentes. 

(Foto: PNC)
Según las autoridades, la detenida es conocida como "Gota a gota", una presunta prestamista que fue denunciada por varias personas que la sindican de ofrecer y cobrar préstamos bajo a amenazas de muerte.

Hasta ahora se desconoce su "modus operandi" pero ya se realizan las investigaciones para esclarecer el caso.

