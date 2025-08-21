"Gota a gota", la prestamista que le cobraba a sus clientes bajo amenazas de muerte

La mujer fue retenida por un grupo de vecinos amenazados por ella.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de una mujer en la terminal de buses de la zona 5 de Huehuetenango.
Varios vecinos del lugar denunciaron a la mujer y la retuvieron por varios minutos para entregarla a los agentes.
Según las autoridades, la detenida es conocida como "Gota a gota", una presunta prestamista que fue denunciada por varias personas que la sindican de ofrecer y cobrar préstamos bajo a amenazas de muerte.
Hasta ahora se desconoce su "modus operandi" pero ya se realizan las investigaciones para esclarecer el caso.