¿Quieres trabajar? Irtra anuncia nuevas oportunidades de empleo

El Irtra habilitó dos nuevas vacantes para los guatemaltecos que estén en busca de una oportunidad laboral.
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció por medio de sus redes sociales dos nuevas vacantes disponibles.
La primera es para Artistas.
Estos son los requistos para aplicar:
- Contar con experiencia mínima de 5 años en espectáculos musicales, como bailarines o cantantes.
- Poseer habilidad para adaptarse a cualquier espectáculo musical en danza y canto.
- Tener disponibilidad de trabajar feriados y fines de semana completos.
Si estás interesado, envía tu CV artístico a teatropetapa@irtra.org.gt e indica en el asunto ARTISTAS, a más tardar el 19 de diciembre.
La segunda vacante es para Encargado (a) de Eventos Corporativos
Estos son los requisitos:
- Estudios culminados a nivel diversificado.
- Tener estudios universitarios de los primeros 3 años de una carrera afín al puesto.
- Experiencia de 1 a 2 años comprobable en organización y gestión de eventos corporativos.
- Habilidad de negociación y orientación al cliente.
- Conocimientos sólidos para el manejo de computadoras (dominio de Excel imprescindible).
- Disponibilidad de horario y días fuera de la jornada normal.
Para aplicar, envía tu CV a reclutamiento@irtra.org.gt e indicar en el asunto ENCARGADA DE EVENTOS a más tardar el 19 de diciembre.