Israel anuncia la reanudación del alto el fuego en Gaza

-

Israel anunció que reanudó el alto el fuego en la Franja de Gaza, tras haber llevado a cabo bombardeos contra objetivos, en represalia por el ataque mortal contra uno de sus soldados.

El ejército israelí anunció el miércoles por la mañana la reanudación del alto el fuego en Gaza tras haber llevado a cabo bombardeos contra decenas de objetivos y haber atacado a 30 altos mandos de movimientos armados que operan en el territorio.

"A quien levante la mano contra un soldado, se le cortará la mano", declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtiendo que "no habrá inmunidad para nadie en la dirección de la organización terrorista Hamás, ni para los que visten traje ni para los que se esconden en túneles".

El presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado antes del anuncio del cese de los bombardeos que "nada" comprometería el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, en vigor desde el 10 de octubre y que él mismo impulsó.

"Han matado a un soldado israelí. Por lo tanto, los israelíes responden. Y deben responder", afirmó.

Catar, otro mediador en el conflicto, también se mostró optimista. "Creo que las principales partes, ambas, reconocen que el alto el fuego debe mantenerse y que deben cumplir el acuerdo", declaró el primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en Nueva York.

El ejército israelí confirmó que el soldado Yona Efraim Feldbaum, de 37 años, murió en combate en el sur de Gaza.

Este nuevo episodio de violencia es el segundo tras los ataques del 19 de octubre, llevados a cabo, según Israel, tras un ataque contra sus soldados.

Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, negó el martes haber atacado a las tropas israelíes y reafirmó "su compromiso" con el alto el fuego.

Cuerpos de dos rehenes

Hamás también anunció el aplazamiento de la entrega del cadáver de un rehén, previsto inicialmente el martes.

En virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, Hamás liberó el 13 de octubre a los 20 rehenes vivos que mantenía en Gaza desde su ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023.

También debía entregar ese mismo día los cuerpos de 28 cautivos fallecidos, pero hasta ahora solo ha restituido 15, alegando dificultades para localizar los restos en un territorio devastado por la ofensiva israelí.

El brazo armado de Hamás afirmó haber encontrado los cuerpos de dos rehenes el martes, aunque no especificó cuándo los entregaría.