Embajador Alon Lavi: "queremos construir un futuro de paz y sin guerra en esa región"

Alon Lavi, embajador de Israel en Guatemala, conversó sobre las expectativas a dos años del ataque a los participantes de una fiesta electrónica en Israel y del posible fin del conflicto, tras un acuerdo que busca el regreso de los rehenes a casa.

Este 7 de octubre se cumplen dos años del ataque de Hamás a los asistentes al Festival de Música Nova, una tragedia cuyas secuelas aún persisten con la esperanza de la recuperación de los rehenes en poder de la organización terrorista Hamás, y con el acuerdo emprendido por el presidente Donald Trump para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza, mismo que ha sido respaldado por primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En esta entrevista con Soy502, Alon Lavi, embajador de Israel en Guatemala, comenta sobre las expectativas del acuerdo, el urgente regreso de los rehenes a sus hogares, las complicaciones de negociar con terroristas y las necesidades de establecer la paz en el área.

A dos años del ataque de Hamás al Festival de Música Nova, ¿cómo lo sobrelleva el pueblo de Israel?

El 7 de octubre de 2023 entraron a Israel casi 3,000 terroristas de Hamás, masacrando, asesinando 1.200 israelíes en sus camas, en los kibutzim, en sus casas, en Israel, y este ataque brutal fue después que no había ni un israelí dentro de la franja de Gaza, ni un militar, ni un judío.

Esta masacre ocurrió cuando celebramos una de las fiestas judías, Simjat Torá, la fiesta del recibimiento de la Torá.

Lugar conmemorativo del Festival de Música Nova, tras la masacre el 7 de octubre de 2023, cerca de la frontera con Gaza. (Foto: Cortesía)

No fue solo un ataque, lamentablemente ellos también secuestraron 251 personas y hoy en día, casi dos años después, todavía tenemos 48 rehenes israelíes y de otras nacionalidades del mundo en las manos de los terroristas de Hamás, en los túneles terroristas en la franja de Gaza.

La esperanza de que los rehenes en manos de Hamás regresen a sus hogares este 7 de octubre, se mantiene. (Foto: Cortesía/Soy502)

Llevamos en esta guerra ya dos años y ojalá, después de unas conversaciones con la administración americana y otros países importantes en la región, que tal vez, este 7 de octubre, podemos finalizar la guerra, recibir los rehenes y de verdad, comenzar a construir un futuro más de paz y sin guerra en esta región.

En este contenedor de basura se refugiaron varios asistentes del Festival, pero fueron asesinados. (Foto: Leonel Morales/Colaboración)

Esa fue una iniciativa del presidente Donald Trump al respecto. ¿Considera que era necesaria? ¿Fue el punto de mediación que se requería para esto?

Sí, el primer ministro Netanyahu aceptó formalmente esta propuesta de la administración americana y una propuesta que está apoyada también con países árabes y musulmanes en la región.

Hay un consenso de que necesitamos finalizar esta guerra con algunos aspectos principales. Uno es liberar los rehenes. Dos, garantizar que este tipo de amenaza no puede suceder nuevamente en el futuro, desmilitarizar la franja de Gaza, desarmar Hamás y garantizar que no pueda controlar la franja de Gaza.

Israel aceptó como otros países están apoyando y ahora estamos esperando, lamentablemente, la decisión de esta organización terrorista.

El presidente de EE.UU. Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciaron el 29 de septiembre de 2025, un acuerdo sobre un plan de paz para Gaza. (Foto: AFP/Soy502)

Ustedes han cambiado los protocolos para defenderse. ¿Han tratado de adaptarse o modificar el tema de seguridad en la población?

Claro que sí. Ahora tenemos un perímetro en la franja de Gaza y parte de la discusión es que si Israel saldrá de este perímetro y este es su compromiso.

Pero que no podemos vivir en una amenaza como la del 7 de octubre de 2023. No puede ser que terroristas puedan entrar a los municipios, a las ciudades de Israel y matar a judíos y árabes musulmanes, en sus casas, en Israel. No vamos a dejar que esto suceda.

Tras la masacre del Festival Nova, fueron construidos varios refugios de concreto para ser usados en caso de emergencia. (Foto: Leonel Morales/Colaboración)

¿Cree que hay desinformación en el mundo alrededor de este tema, de este conflicto, de cómo la gente está reaccionando a los sucesos? ¿La información se ha manejado de manera inadecuada?

Lamentablemente, hay mucho más de esto. Hay una narrativa contra el Estado de Israel, contra el único Estado judío.

Entonces es mucho más que desinformación. Es una campaña organizada, financiada, por ellos que quieren al final dañar el Estado de Israel.

Voy a darle un ejemplo muy actual. Hay una flotilla que ahora está en el camino a la franja de Gaza, de barcos con supuestamente ayuda humanitaria para la población. Israel ofreció abrir sus puertos para recibir esta ayuda y darla, aunque hay mucha ayuda humanitaria que está entrando todos los días al área, pero ellos lo negaron.

El Vaticano, el Papa, Su Santidad, también ofreció que ellos van a hacer esto en nombre de la flotilla y ellos lo negaron, y ahora fue publicado que parte de los organizadores de esta flotilla son miembros de Hamás, entonces es una herramienta de relaciones públicas para ellos, no tiene que ver con ayuda humanitaria ni con ayudar a la población de Gaza, es solo ayudar a Hamás.

Es parte de la realidad que estamos enfrentando. La ayuda humanitaria es otra cosa. La cantidad que está entrando a la franja de Gaza todos los días es enorme, ojalá que muchos otros países puedan recibir tanta.

Pero cuando Hamás está controlando las publicaciones y no deja a la gente llegar para recibir esta ayuda humanitaria, es un desafío grande y hay muchos países que aceptan esta narrativa lamentablemente.

La ayuda humanitaria por parte de Israel y otros países donantes, llega a la Franja de Gaza. (Foto: Leonel Morales/Colaboración)

¿Qué información hay de los 48 rehenes?

Es difícil saber. Lamentablemente, de los 48 rehenes, sabemos que 28 ya están muertos, fueron asesinados. Todavía hay esperanza de que 20 estén vivos, aunque en condiciones físicas muy, muy malas. Hay fotos publicadas en las que se pueden ver los rehenes en situaciones horribles.

Si hay hambre en la franja de Gaza es de los rehenes, lamentablemente. Y no de los terroristas o población de Hamás.

Nuestro deseo y la razón por la que aceptamos esta propuesta americana apoyada por otros países para devolverlos a casa.

¿Cómo explicamos a la población qué es Hamás? ¿Cuál es la concepción que tienen ustedes? ¿Qué es lo que se tiene que saber sobre este grupo?

Es una organización terrorista palestina que se creó hace muchos años. En 2005, Israel salió completamente de la franja de Gaza y la dejamos a los palestinos para controlar, manejar, establecer parte de su vida de una manera positiva.

Lamentablemente, casi dos años después que Israel salió completamente de la franja, Hamas, una organización terrorista, tomó el control de una manera poderosa y expulsó a la autoridad palestina que todavía está controlando Judea y Samaría, como la parte este del Estado de Israel.

Desde entonces, todo el dinero que ellos han recibido, que es mucho, de países donantes y otros, lo invirtieron en crear una fuerza militar para atacar a Israel al final, como fue el 7 de octubre.

Ellos tienen miles y miles de túneles bajo la tierra para el terror, no para transportación, no para proteger a sus ciudadanos, no para guardar alimento, no para el sistema de agua, son para el terrorismo bajo la tierra.

Escombros quedan de algunas viviendas de la comunidad cercana a la Franja de Gaza. (Foto: Leonel Morales/Colaboración)

Por ejemplo, en muchas de las escuelas crearon establecieron bases de terrorismo con el objetivo de usar la población civil como escudo humano. Y esta es la realidad que nosotros enfrentamos el 7 de octubre.

Esta organización terrorista, que también mató a la comunidad gay, mató a líderes de la autoridad palestina, quiero decir, no solo judíos e israelíes, está en control de la franja de Gaza desde entonces y hora parte de este acuerdo, de esta conversación, es garantizar que ellos no pueden controlar la franja de Gaza en el futuro.

Más de 300 personas fueron asesinadas en el Festival Nova el 7 de octubre de 2023. (Foto: Leonel Morales/Colaboración)

¿Actividades como esa fiesta electrónica ya no se llevan a cabo después de ese ataque? ¿Cómo ha cambiado esa dinámica social?

Al final, Hamás es muy similar con ISIS ¿recuerdan el Estado Islámico? Ellos creen que la ley es la musulmana.

No hay lugar para mujeres. ¿La audiencia puede recordar una mujer líder de los palestinos? No, jamás, no existe. Ellos creen en la ley de la sharía, no hay lugar para la mujer, no hay derechos humanos.

No hay elecciones hace casi 20 años dentro de los palestinos y parte enorme del desafío es que dentro de las escuelas de los palestinos, en general y específicamente de Hamás, hay libros que enseñan a los niños el odio y la necesidad de matar judíos e israelíes, literalmente, esto es lo que los niños están aprendiendo en la escuela.

Estos son desafíos grandes para el Estado de Israel y el mundo entero, porque al final todos aquí tenemos la misma visión: vivir en una región con tranquilidad, sin violencia, con desarrollo económico, con desarrollo

social, este es el objetivo de todos nosotros. Pero que hay un lado que todo lo que quiere es matar judíos y eliminar israelíes. Es una negociación muy complicada.

Área en donde se realizó el Festival de Música Nova, en Israel, cerca de la Franja de Gaza, ahora un lugar que rinde homenaje a las víctimas del pasado 7 de octubre de 2023.



¿Mientras exista Hamás, ya no habrá más negociaciones?

Hay negociaciones, sí, pero ahora parte de esto es garantizar que Hamás no va a continuar controlando la Franja de Gaza. Al final con Al-Qaeda no hay negociación, con ISIS, el Estado Islámico, no hay negociación.

Negociar con organizaciones terroristas es muy complicado.

Embajador, ¿podría mantenerse las negociaciones con un Estado Palestino existente?

Bueno, las negociaciones, por ahora, son que la autoridad palestina no pueda controlar la Franja de Gaza por la corrupción que hay allá, el hecho de que no hayan tenido elecciones hace casi 20 años, estamos hablando sobre un mandatario con una dictadura.

Ellos apoyan violencia. Por ejemplo, la autoridad palestina está pagando familias de asesinatos, si hay un miembro de la familia que asesinó a un judío, ellos reciben dinero de la autoridad palestina, se llama pay for slave. Ellos financian a los terroristas que matan judíos. Son cosas que no podemos aceptar más. Entonces, la idea es desradicalizar la región.

Lavi explica que buscan desradicalizar la región y refirió que los niños israelíes y palestinos necesitan tener la misma esperanza para tener un mejor futuro. (Foto: Edgar Pocón/Colaboración)

Al final, los niños israelíes y los niños palestinos necesitan tener la misma esperanza para un mejor futuro. Por ahora, necesitamos trabajar duro para garantizar, no solo para evitar la violencia, enseñar y educar a los niños palestinos que la mejor manera de vivir es sin violencia.

¿Se mantiene la ayuda humanitaria de Israel a la Franja de Gaza?

Sí, hay mucha ayuda humanitaria. Al final, Israel está dando agua, electricidad, comida y medicamentos. Y estamos abriendo las puertas para ayuda humanitaria de otros países.

Hay países donantes, Estados Unidos, países árabes, que mandan ayuda humanitaria, pero hay un desafío: ¿Cómo dar la ayuda humanitaria a la población y no a Hamás? Porqué Hamás roban esta ayuda humanitaria o la venden o dan solo para los terroristas de Hamás? Es un desafío enorme.

Pero claro que hay mucha ayuda humanitaria y muchas amenazas de hambre en Gaza, pero hay bastante comida, claro que puede ser más.

La idea con este acuerdo es abrir más para que la ayuda llegue a toda la población.