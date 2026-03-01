Versión Impresa
Impactantes imágenes: así fue el ataque contra cuartel general Iraní (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de marzo de 2026, 10:05
El humo inundó los alrededores luego del impacto. (Foto: captura de video)

La operación militar israelí tuvo como objetivo puntos estratégicos del régimen iraní.

EN CONTEXTO: Nombran a nuevo líder interino de Irán tras muerte de Ali Khamenei

Este ataque buscó frenar la operación nuclear de Irán, considerada por Israel como "una amenaza", este pasado 28 de febrero.

Múltiples misiles fueron enviados en esta operación "preventiva" tras las fallidas negociaciones diplomáticas con Irán.

Mira:

En estas operaciones falleció Ali Khamenei, el líder supremo de Irán así como otros funcionarios del régimen.

