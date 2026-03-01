Impactantes imágenes: así fue el ataque contra cuartel general Iraní (video)

La operación militar israelí tuvo como objetivo puntos estratégicos del régimen iraní.
EN CONTEXTO: Nombran a nuevo líder interino de Irán tras muerte de Ali Khamenei
Este ataque buscó frenar la operación nuclear de Irán, considerada por Israel como "una amenaza", este pasado 28 de febrero.
Múltiples misiles fueron enviados en esta operación "preventiva" tras las fallidas negociaciones diplomáticas con Irán.
Mira:
En estas operaciones falleció Ali Khamenei, el líder supremo de Irán así como otros funcionarios del régimen.