Nombran a nuevo líder interino de Irán tras muerte de Ali Khamenei

El nombramiento es de manera interina mientras se define el sucesor oficial.
A través de un consejo de liderazgo interino integrado, conforme a la constitución iraní, el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, y un jurista asignado por el Consejo de Guardianes, fue nombrado Ayatollah Alireza Arafi como líder interino.
El Ayatolá Alireza Araf,i de 67 años, es un clérigo chií conservador, miembro del Consejo de Guardianes desde 2019 y de la Asamblea de Expertos.
Su nombramiento se obtuvo por legitimidad clerical, para gobernar en Irán en este periodo transitorio, mientras se define al suplente permanente del ahora muerto, Ali Khamenei.
El sucesor oficial será seleccionado por la Asamblea de Expertos, cuyo evento será el segundo registrado en Irán, dado que Khamenei, había dirigido el país durante 37 años.
Con información de Infobae.