J Balvin se burla de Residente junto a un carrito de hot dogs

Luego que Residente borrara el polémico video en el que responde a J Balvin, el reguetonero decidió burlarse de la situación a través de sus redes sociales.

EN CONTEXTO: Residente arremete contra J Balvin por los Latin Grammys

La polémica entre Residente y J Balvin parecen no tener fin, pues ahora fue el reguetonero quien tomó las redes para burlarse del cantante.

En las fotografías se puede ver a J Balvin posando en un carrito de hot dogs, sin embargo lo curioso de la imagen es que se puede ver que la estructura tiene una pinta que dice "chupa", la cual fue tomada como una indirecta para Residente.

La declaración de Residente

Residente respondía directamente a los comentarios de J Balvin, poco después que los Latin Grammy anunciaran sus nominaciones a la edición 22 de los premios.

"Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?», replica el célebre exintegrante de Calle 13 a su colega colombiano, que solo es candidato a "canción del año" y "mejor canción urbana" con su tema "Agua" junto a Tainy", dijo Residente sobre las aclaraciones de J Balvin.

"Ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot", le recrimina.

La frase que llevó a J Balvin a posar frente a la carreta de Hot Dogs

"Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", expresó.

Mira aquí el polémico video: