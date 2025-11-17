Jabones hechos por madres viudas: Economía local con conciencia ambiental

-

Desde Santiago Atitlán, Sololá, Edith Andreína Ramírez Reanda lidera "100% Orgánico", un emprendimiento dedicado a la fabricación de jabones y champús naturales.

En el corazón de Santiago Atitlán, Sololá, ha surgido un emprendimiento que une la conciencia ambiental con el desarrollo local: fabricaciones de jabones y champús naturales bajo la marca 100% Orgánico, liderado por Edith Andreína Ramírez Reanda.

El proyecto nació hace nueve años, cuando Edith buscaba cubrir sus estudios de magisterio. En 2016 elaboró su primer jabón artesanal, al que llamó Jaboncillo, hecho completamente con ingredientes naturales. Su pequeño negocio, entonces conocido como Distribuidora Toque Verde y bajo el lema "Generando conciencia", tenía como meta promover el uso responsable de productos amigables con el entorno.

El proyecto “100% Orgánico” impulsa un cambio hacia el consumo sostenible en Santiago Atitlán. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Innovar para proteger el lago

Con el tiempo, Edith observó la contaminación del lago de Atitlán generada por el uso de detergentes y químicos domésticos. En 2020 decidió rediseñar su emprendimiento, enfocándolo en la elaboración de productos ecológicos que no afectaran los ecosistemas acuáticos.

La base de su producción es el jaboncillo, fruto del árbol saponela, una planta nativa del altiplano guatemalteco. Este produce un detergente natural ideal para la limpieza de manos, ropa e incluso para lavar en ríos o lagos sin causar contaminación.

Entre los productos que ofrecen, destaca un champú para prevenir la caída del cabello. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Productos totalmente naturales

Bajo la marca 100% Orgánico, Edith y su equipo elaboran una línea de productos de limpieza personal y del hogar, como:

Jabones en barra y líquidos

Champús líquidos y sólidos

Desinfectantes no tóxicos

Todos son fabricados en su taller ubicado en el cantón Pachichaj, utilizando materias primas locales y extractos naturales de sábila, lavanda, romero y rosas, comprados directamente a campesinos del área.

Edith Ramírez muestra los productos naturales que elabora en su taller de Santiago Atitlán. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Además de su enfoque ambiental, el proyecto también tiene un impacto social. En la pequeña fábrica colaboran tres madres viudas y una madre soltera, quienes participan en la producción y compra de insumos, fortaleciendo así la economía comunitaria.

Un cambio hacia lo ecológico

Actualmente, el emprendimiento ha llegado a más de 150 hogares ecológicos en Santiago Atitlán, donde las familias han optado por reemplazar los productos químicos tradicionales por alternativas naturales y sostenibles.

Con su línea de jabones naturales, Edith Ramírez impulsa una alternativa sostenible para el cuidado personal y del hogar. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Con visión, esfuerzo y compromiso con la naturaleza, 100 % Orgánico se consolida como un ejemplo inspirador de cómo un pequeño emprendimiento puede generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la economía local, desde las orillas del lago de Atitlán hacia todo el país.

El jaboncillo (Sapindus saponaria L.), base del emprendimiento, es un fruto usado ancestralmente en Guatemala como detergente natural. Este produce espuma al contacto con el agua y no contamina ríos o lagos, siendo una alternativa ecológica.

Los emprendimientos sociales son clave para el desarrollo local en Sololá y Guatemala. Proyectos como este, que promueven el valor artesanal y la sostenibilidad, buscan un impacto positivo en las comunidades, fortaleciendo la economía comunitaria.