Salcedo gana la tercera etapa de la Vuelta Femenina, que tiene nueva líder

-

La colombiana Jannie Salcedo se quedó con la gloria de la tercera etapa de la Vuelta Femenina Bantrab 2025, en la que su compañera Jessica Parra asaltó el liderato en la clasificación general.

TE PUEDE INTERESAR: Aurora sigue firme en el Apertura y derrota al campeón Antigua

Salcedo dio una muestra de velocidad en el circuito realizado en la Autopista Los Altos, en Quetzaltenango, en la que siempre estuvo peleando en la parte de adelante durante las nueve vueltas, para cruzar primero por la línea de meta, con un crono de 2 horas y 37:44 minutos.

Junto a ella, también subieron al podio su compañera del equipo PatoBike BMC, Jessica Parra, con el mismo tiempo y que también aprovechó para convertirse en la nueva portadora del suéter líder de la clasificación general (con 2:32 minutos de ventaja sobre Salcedo), y la ecuatoriana Miryam Núñez, a 1:45 minutos.

La mejor guatemalteca continúa siendo Gaby Soto, quien llegó a la meta en la octava posición a 7:10 minutos de la ganadora.

Ahora, el cierre constará de 59 kilómetros con salida en el parque central de Retalhulheu, hasta unos 500 metros adelante del Monumento a la Marimba, en Quetzaltenango, en la que es considerada como la etapa reina de esta edición y que podría todavía definir a la nueva campeona.