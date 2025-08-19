Jason Momoa llora al ver actuar a su hijo en "Duna: parte 3"

Padre e hijo comparten el set de una película por primera vez.
El actor estadounidense se conmovió hasta las lágrimas al descubrir que su hijo heredó su talento natural para la actuación, consiguiendo su primer papel en la tercera entrega de Duna.
Nakoa-Wolf Momoa se prepara para interpretar al personaje Leto II, el hijo de Paul Atreides de Timothée Chalamet y Chani de Zendaya en Duna: parte tres.
"Estoy haciendo la cinta con mi hijo en este momento. Durante su primera escena, está con Chani. En mi mente dije: "Mi bebé de 16 años" y me puse a llorar. Estoy orgulloso de él", comenta Jason Momoa en una reciente entrevista en el podcast SmartLess.
Momoa resalta que su primogénito ha recibido poco o ningún entrenamiento o clase formal de actuación, tampoco antes de audicionar para el papel, del cual se enteraron luego de que enviaran una autograbación al productor Cale Boyter.