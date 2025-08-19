Versión Impresa
Jason Momoa llora al ver actuar a su hijo en "Duna: parte 3"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
19 de agosto de 2025, 13:47
Jason Momoa se emocionó al ver a su hijo debutar en la actuación. (Foto: X)

Padre e hijo comparten el set de una película por primera vez.

El actor estadounidense se conmovió hasta las lágrimas al descubrir que su hijo heredó su talento natural para la actuación, consiguiendo su primer papel en la tercera entrega de Duna.

Nakoa-Wolf Momoa se prepara para interpretar al personaje Leto II, el hijo de Paul Atreides de Timothée Chalamet y Chani de Zendaya en Duna: parte tres.

El joven actor compartirá escenas con Zendaya y Timothée Chalamet. (Foto: X)
"Estoy haciendo la cinta con mi hijo en este momento. Durante su primera escena, está con Chani. En mi mente dije: "Mi bebé de 16 años" y me puse a llorar. Estoy orgulloso de él", comenta Jason Momoa en una reciente entrevista en el podcast SmartLess.

Momoa destacó que su hijo no recibió clases formales de actuación. (Foto: X)
Momoa resalta que su primogénito ha recibido poco o ningún entrenamiento o clase formal de actuación, tampoco antes de audicionar para el papel, del cual se enteraron luego de que enviaran una autograbación al productor Cale Boyter.

