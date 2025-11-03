Jennifer Aniston revela relación amorosa

Jennifer Aniston reveló la identidad de su novio en redes sociales, Jim Curtis, con quien, según los medios, ya lleva algunos meses.
La actriz le deseó lo mejor a su pareja por su cumpleaños, con un poderoso mensaje y una tierna imagen de ella abrazándolo.
"Feliz cumpleaños mi querido amor", escribió en una publicación en sus redes sociales. El mensaje iba acompañado de una imagen de los dos abrazados, ambos están sonriendo, con las manos entrelazadas.
Acerca de Jim Curtis
Curtis, ha sido apodado como "el gurú del amor" por su trabajo como hipnoterapeuta y coach emocional y espiritual, dedicado a ayudar a las personas a sanar heridas, liberar bloqueos mentales y atraer relaciones amorosas saludables. Estuvo casado y tiene un hijo.
Fueron fotografiados en Mallorca con Jason Bateman, amigo de la ganadora del Emmy, y su esposa, Amanda Anka. Esa fue su primera aparición pública.
La pareja ya ha tenido varias citas con amigos cercanos como Courteney Cox y su novio, Johnny McDaid, en agosto.
La ganadora del Globo de Oro se casó con Theroux en 2015, pero se divorciaron en 2018 después de siete años de relación. Previamente había estado casada con Brad Pitt, de 2000 a 2005, una relación que se disolvió cuando PItt conoció a Angelina Jolie en el rodaje de Sr. y Sra. Smith e iniciaron una relación.
La actriz estuvo relacionada con Vince Vaugh, el músico John Mayer, o el modelo Paul Sculfor. Por su parte, Jim Curtis también estuvo casado y tiene un hijo adolescente llamado Aidan, fruto de su matrimonio con Rachel Napolitano.
