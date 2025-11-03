Antonio Banderas y Melanie Griffith se reencuentran en la boda de su hija

- Antonio Banderas demuestra que el respeto y cariño por su ex perdura. LEE: Stella, hija de Antonio Banderas se casa en boda de ensueño Antonio Banderas y Melanie Griffith vivieron un emotivo reencuentro durante la boda de su hija Stella, diez años después de su divorcio. Banderas y Griffith celebran juntos la boda de su hija. (Foto: X) La pareja, que compartió más de dos décadas de vida juntos, volvió a mostrarse unida y afectuosa en una fecha que marcó un nuevo capítulo para su familia. El actor español habló sobre la importancia de mantener el respeto y el cariño, incluso cuando el amor toma otros caminos. "Si el amor cambia de forma, lo que debe perdurar es el respeto incondicional", expresó al reflexionar sobre cómo las relaciones evolucionan con el tiempo. Una celebración familiar que reflejó madurez y cariño. (Foto: X) Banderas reconoció que las adversidades y los años fortalecen los vínculos cuando existe apoyo mutuo, y que esa madurez emocional ha sido clave en su trato con Griffith. ENTÉRATE: El mensaje de la firma de calzado guatemalteco "Perera" a Antonio Banderas Los actores dejaron ver la armonía que hoy define su relación. (Foto: X) Ambos celebraron juntos el día más especial para Stella, demostrando que el afecto verdadero trasciende las separaciones y que las familias pueden reinventarse desde el respeto y la armonía.