Llegó tarde: Alonso se enoja con una estrella del Real Madrid

A pocos días del inicio de LaLiga, el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, optó por bajar la carga física de los entrenamientos. En la sesión de este domingo, centró el trabajo en algunos aspectos tácticos pensando en el enfrentamiento frente a Osasuna, aunque lo hizo sin contar con varios jugadores clave: Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Endrick, todos ellos descartados por lesión.

La nota positiva para Alonso es la recuperación de Fede Valverde, quien ha dejado atrás una sobrecarga muscular que lo marginó del amistoso más reciente en Austria. El joven argentino Franco Mastantuono, en su tercer día de entrenamientos con el conjunto blanco, empieza a captar la atención del cuerpo técnico. Según medios madrileños, su rendimiento ha sido tan prometedor que no se descarta su inclusión en la convocatoria para el duelo ante Osasuna.

En el punto de mira

Por otro lado, Rodrygo Goes protagonizó un episodio que no pasó desapercibido durante el entrenamiento dominical, al llegar con un retraso de 12 minutos respecto al horario fijado por Alonso. Este incumplimiento generó malestar en el entrenador español, quien valora imponer una sanción disciplinaria.

Diversas fuentes en España señalan que el delantero brasileño podría quedarse fuera del once titular en el debut de Liga. La decisión final, sin embargo, se tomará a principios de la próxima semana.