Visita especial: el icónico jet entrenador que llegó al Aeropuerto La Aurora

El icónico jet entrenador Aero L-39 Albatros ha realizado una visita especial al Aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala, conectando a la nación con la aviación mundial.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que una histórica aeronave estuvo de visita en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) el pasado lunes 24 de noviembre.

Se trata del Aero L-39 Albatros, el cual es uno de los jet entrenadores a reacción más reconocidos a nivel mundial y su presencia en dicho aeropuerto representa una de esas visitas especiales que conectan a Guatemala con la aviación global, dijo la DGAC.

Esta aeronave fue diseñada en Checoslovaquia como un avión de entrenamiento avanzado, el L-39 destacó por convertirse en el primer reactor del mundo.

(Foto: DGAC)

Fue pensado específicamente para formar pilotos en cabina de vidrio y con estándares modernos de la época, lo que lo convirtió en un pionero tecnológico.

Este modelo también ha sido utilizado por equipos acrobáticos internacionales, y su maniobrabilidad lo hizo famoso en espectáculos aéreos alrededor del planeta.

Su desempeño es tan confiable que varias fuerzas aéreas aún lo utilizan como entrenador principal a pesar de tener más de 50 años desde que realizó su primer vuelo.