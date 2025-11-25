La vacuna que debes aplicarte si piensas viajar a Sudamérica u otros destinos

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha confirmado que la vacuna de la Fiebre Amarilla está disponible para todos los viajeros que se dirijan a destinos específicos.
OTRAS NOTICIAS: Aislinn Derbez se pronuncia y revela la causa de muerte de su madre
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha puesto a disposición de los viajeros la vacuna contra la fiebre amarilla.
Si piensas viajar a Sudamérica, África o Asia, debes aplicarte la vacuna para poder ingresar, pues es un requisito indispensable.
Solo necesitas tu DPI (o partida de nacimiento), pasaporte vigente y boleto aéreo para recibir la única dosis.
Puedes aplicártela en los centros de salud de zona 1 y zona 11 de la ciudad.
La vacunación está recomendada para viajeros mayores de 9 meses y menores de 60 años que se dirijan a estos países considerados de alto riesgo.
Para que el Certificado Internacional de Vacunación sea válido como requisito de ingreso, la dosis debe aplicarse al menos 10 días antes de la fecha del viaje. La vacuna es una dosis única y se requiere una fotocopia de la primera página del pasaporte para el trámite.