Jhonny Depp le da vida a "Jack Sparrow" tras salir del juicio contra Amber (video)

Al salir del juicio contra Amber Heard, Jhonny Depp se detuvo ante sus fans y les dio una grata sorpresa.

Tras varios días en los que se ha desarrollado el juicio por difamación contra Amber Heard, Jhonny Depp dio una muestra de agradecimiento a los fans que lo han apoyado en la difícil situación.

Luego de salir del juicio, el actor se detuvo a saludar a varios de sus fans que lo esperaban para mostrarle apoyo durante el juicio. Muchos de los fans le enviaban mensajes de apoyo, pero uno en particular le llamó la atención cuando le menciona que siempre será el Capitán Jack Sparrow.

Después de escuchar esto, el actor contestó a su fan imitando la voz del emblemático personaje de la saga de "Piratas del Caribe".

En el video se aprecia como Jhonny Depp contesta: "Todavía está por ahí en alguna parte. Le veo de vez en cuando. Aparece de vez en cuando".

Mira aquí el momento:

a fan tells johnny depp he will always be captain jack sparrow and he responds with jack's voice pic.twitter.com/a8vnzDl4oS — maría (@jxnsmanager) May 18, 2022

La jueza encargada del caso, Penny Azcarte, solicitó que los abogados de ambas partes expongan sus alegatos definitivos el próximo viernes 27 de mayo.