Johnny Depp en el estrado: estas fueron sus impactantes declaraciones

Johnny Depp reveló duros capítulos de su vida, puntos de su pasado que fueron requeridos por su abogada, uno de ellos fue la violencia doméstica que vivió en su niñez.

Johnny Depp inició contando por qué llegó hasta la corte y demandó a Amber por difamación.

"Mi meta es la verdad, porque quiero que la gente con la que he hablado durante toda mi vida de lo que pienso, quiero que toda esa gente no piense que fui un fraude y que le mentí, no quiero que nadie piense que hice mal, la verdad es lo único que me interesa, como padre creo importante que los hijos vean a su padre como alguien honesto, y no quiero que mis hijos sean acosados", inició.

"Estar aquí me expone a mí, a mi familia, a Amber, no estoy avergonzado de estar aquí porque sé que es lo correcto", explicó.

El actor dijo que debido a que su mamá era inestable, la familia se mudaba muy seguido y a los 6 o 7 años llegaron a Florida, él vivía de escuela en escuela y no tenía amigos.

"En nuestra casa nunca hubo paz, solo nos quedaba estar fuera de la línea de fuego, hubo violencia física de manera constante, hubo bullying y apodos", afirmó .

Él aseguró que su padre recibía golpes de su madre y él nunca se defendió, asegurando que golpeaba las paredes.

"¿Tu padre fue abusivo contigo?" dio la abogada, "No, nunca", contestó, afirmando que en un momento su padre se fue, los abandonó y su mamá se dio cuenta cuando vio que las cosas de su padre ya no estaban. Él lo fue a buscar a su trabajo a los 15 años y le dijo: "Lo siento pero ya no puedo", tú eres el hombre de la casa ahora.

"Vi a mi mamá gatear", explicó, un día que la encontró después de que había consumido pastillas para tratar de suicidarse. "Sobrevivió y estaba en una fuerte depresión, se dejó en el sofá", explicó.

Depp afirmó que su madre siempre los golpeó a él y a su hermana, y que el que salía peor era él.

"Siempre había botellas, zapatos de tacón o cosas volando hacia mi", dijo, afirmando que su madre le pegaba con diversos objetos.

¿Cómo se involucró en la actuación?

El famoso contó cómo ingresó a la actuación, afirmando que se fue de la casa a temprana edad y formó una banda, pues quería ser músico.

Luego, ingresó a la actuación porque necesitaba pagar las cuentas y un agente se le acercó para ofrecerle unos trabajos que pensó que serían temporales.

Desde allí comenzó su vida en la televisión y el cine.