Francisco Jiménez continúa en Gobernación mientras se define a su sucesor

Jiménez seguirá en funciones hasta que sea designado el nuevo Ministro de Gobernación.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Estaba programada? La publicación de Francisco Jiménez, un día después de renunciar
Francisco Jiménez, continuará en su cargo hasta que el presidente Bernardo Arévalo nombre a su reemplazo.
El anuncio se produjo luego de que el mandatario confirmara la renuncia de Jiménez durante un mensaje a la nación el pasado 15 de octubre.
Un día después, el funcionario publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que informó que permanecerá en funciones conforme a la ley hasta la toma de posesión del nuevo titular de la cartera.
Jiménez aseguró que dirige un proceso de transición ordenado y transparente, con el objetivo de trasladar de manera integral la información, los planes y las líneas estratégicas del ministerio, para que el próximo ministro disponga de los insumos necesarios al asumir el cargo.
También destacó que las operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) continúan desarrollándose con normalidad y bajo coordinación interinstitucional. Añadió que los cambios en el ámbito político no deben afectar las acciones de seguridad en el país.
El ministro afirmó que este proceso de entrega no tiene precedentes en el Ministerio de Gobernación, y reiteró su compromiso de facilitar la continuidad de la gestión para quien asuma el cargo.
"Haré todo lo que esté en mis manos para que el próximo ministro(a) tenga una gestión exitosa" puntualizó.