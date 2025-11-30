Minex revela que Mario Búcaro no posee pasaporte diplomático

-

El excanciller guatemalteco ahora forma parte de los directivos del certamen Miss Universe.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer sobre la situación migratoria del excanciller Mario Búcaro Flores.

A través de un comunicado, el MINEX detalló que el actual CEO de Miss Universe no posee pasaporte diplomático desde abril de 2024.

Según la resolución 0098-2024, el excanciller hizo la devolución de este documento al MINEX.

"Esta situación se encuentra debidamente registrada conforme a los procedimientos administrativos internos para la emisión, renovación y cancelación de pasaportes diplomáticos, en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Migración", destaca el comunicado.

Raúl Rocha Cantú, junto al exministro Mario Búcaro, quien también fungió como embajador de Guatemala ante México. (Foto. Cancillería / Soy502)

Escándalo en certamen

Durante la última semana de noviembre, el nombre del dueño del certamen Raúl Rocha Cantú resonó a nivel internacional.

Raúl Rocha Cantú, empresario y dueño del certamen Miss Universe, es investigado en México por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto tráfico ilícito de armas y combustible entre México y Guatemala.

La FGR señala que su organización transportaba hidrocarburos desde Guatemala, pasando por el Río Usumacinta y Chiapas, sin cubrir la debida fracción arancelaria. Adicionalmente, se le acusa de suministrar armamento al "Cártel del Golfo" y al "Grupo Sombra de Veracruz".

Raúl Rocha Cantú duelo de Miss Universo, junto a funcionarios guatemaltecos. (Foto: Cancillería / Soy502)

La Cancillería de Guatemala confirmó que Rocha Cantú se desempeñó como Cónsul Honorario de Guatemala en Toluca, México, desde diciembre de 2021 hasta octubre de 2025.

Una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de enero de 2022 registra la inauguración del Consulado Honorario por el entonces canciller Pedro Brolo, destacando a Rocha Cantú como "empresario y filántropo" y mencionando que el puesto permitiría ampliar la protección consular y fomentar el comercio.