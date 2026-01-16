Jimmy Xinico y su apuesta artística entre la música, la literatura y el cine

-

El talento de Jimmy Xinico trasciende la música y la poesía, con composiciones disponibles en plataformas digitales y participaciones en cine. Su trabajo refleja sensibilidad artística y conexión con la juventud guatemalteca, promoviendo la cultura y la creatividad.

Si el internauta se encuentra con la página https://audiomack.com/, tiene la oportunidad de escuchar cuatro de las canciones escritas e interpretadas por Jimmy Xinico, originario de Patzún, Chimaltenango.

Los títulos disponibles son Mi primer día sin tu amor, Sweet Love, Dulce pecado y Mi novela maniática, donde su autor incursiona en el rock.

Durante la temporada navideña participó en varios recitales. (Foto: FB Jimmy Xinico)

Cada una muestra la versatilidad del joven artista, que ya empezó a dejar sus huellas en el ámbito cultural de la región occidental del país, con su trayectoria en la música, la poesía y el cine.

Su más reciente composición, Marcha triunfal andante, busca inspirar a la juventud guatemalteca a través de melodías instrumentales, cargadas de positivismo y arraigo cultural.

El joven músico también destaca como sonidista. (Foto: FB Jimmy Xinico)

"Esta composición fue hecha (para) tratar de expresar cómo es la transición entre el nacimiento y la llegada de la muerte", explicó para un medio de comunicación local.

Xinico resaltó que el fin de la existencia no es malo y no se reduce a la tristeza por el fallecimiento de un ser querido. "A lo largo de ese tiempo se vivió y se compartió", resaltó.

Otros rumbos

Además de su habilidad como compositor e intérprete, Jimmy ha incursionado en la literatura, especialmente en la poesía, demostrando su sensibilidad artística.

Su talento también trasciende al cine, al haber participado en la filmación de la película Nahual, rodada en Huehuetenango, donde aportó su creatividad y pasión por las artes visuales.

El artista divulga su labor a través de su página de Facebook. (Foto: FB Jimmy Xinico)

Recientemente, participó en varias presentaciones durante la temporada de fin de año, donde compartió su música y su mensaje de motivación para las nuevas generaciones.

Asimismo, aporta sus conocimientos como sonidista para las presentaciones de marimbas orquestas y grupos de rock ofrecidas en su municipio.

Forma parte de la nueva generación de músicos de Patzún. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Desde la composición musical hasta la participación en cine y literatura, Jimmy Xinico demuestra que la juventud guatemalteca tiene herramientas para impactar en la cultura.

Fiel a sus raíces, Jimmy procura llevar en alto el nombre de su tierra y demuestra que el arte es una poderosa herramienta de transformación social.