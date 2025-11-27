JLo se convierte en rostro de firma de anillos de compromiso

-

Tras 4 veces divorciada y 6 anillos de compromiso a lo largo de su vida, JLo se convirtió en el rostro de una firma de anillos de compromiso.

La actriz y cantante tiene seis anillos de compromiso en su historial y ahora es la cara de "Zen Diamond", con joyas valoradas en 10 millones de dólares. JLo es considerada en experta en compromisos y no duda en vender anillos.

Desde Marc Anthony hasta su doble compromiso con Ben Affleck, J.Lo ha acumulado más que experiencias románticas, luciendo algunos de los anillos más icónicos (y costosos) de Hollywood.

Cada pieza cuenta una historia de amor y reinvención, la colección consiste en diamantes de corte esmeralda y distintas piedras valoradas en millones de dólares.

Los anillos de JLo

1. En 1997 la actriz se comprometió con el cubano Ojani Noa. Un anillo original con tres diamantes en corte marquesa que expertos estimaban tenía un valor de 100 mil dólares. La pareja se casó y el matrimonio únicamente duró 11 meses.

2. En 2001 López se comprometió con el coreógrafo Cris Judd, quien apareció en su video de Love Don't Cost a Thing. Judd le dio un anillo de corte esmeralda clásico. El matrimonio terminó en 2003.

3. La primera ronda con Ben Affleck fue con un diamante rosa de seis quilates firmado por Harry Winston. La pareja se iba a casar en California en 2004 pero meses antes del evento terminó su relación. El anillo estaba valuado en tres millones de dólares.

4. Marc Anthony le dio a Lopez un anillo con un diamante azul de 8.5 quilates rodeado de diamantes baguette. La pareja estuvo casada diez años, tuvieron dos hijos (Emme y Max) y en 2014 se divorciaron.

5. Con Alex Rodríguez hicieron oficial su relación en 2017 y para 2019 se comprometieron. El deportista le dio a J.Lo una sortija de 16 quilates valuada en un millón de dólares. La boda se pospuso debido a la pandemia y en 2021 rompieron compromiso.

6. La actriz y cantante regresó con Ben Affleck y en 2022, Ben le dio a la artista un anillo con un diamante verde de 8.5 quilates sobre una banda de platino, este estaba valuado en casi cinco millones de dólares.

