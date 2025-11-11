Versión Impresa
JLo recibirá el Premio a la Equidad en el Entretenimiento

  • Con información de Eligia Hernández/Kevyn Girón/Colaboradores
11 de noviembre de 2025, 13:53
La cantante será galardonada en el evento Women in Entertainment. (Foto: X)

Desde la música hasta el cine, Lopez ha inspirado a millones.

The Hollywood Reporter anunció que Jennifer Lopez será reconocida con el Premio a la Equidad en el Entretenimiento 2025, durante la gala Women in Entertainment, el 3 de diciembre en Los Ángeles. El galardón será entregado por la actriz Kerry Washington, quien lo recibió en 2023.

La gala reunirá a celebridades y 600 líderes de la industria cinematográfica. (Foto: X)
El premio, creado en 2016, honra a quienes promueven la inclusión y amplifican las voces de comunidades subrepresentadas en la industria. Entre los ganadores anteriores figuran Selena Gomez, Issa Rae y Ryan Murphy.

"Jennifer Lopez ha roto barreras y redefinido lo que es posible para las mujeres y los latinos en el mundo del entretenimiento", afirmó Maer Roshan, editor en jefe de THR.

Es reconocida por promover la inclusión y dar voz a comunidades subrepresentadas en la industria. (Foto: X)
La artista compartirá escenario con Gwyneth Paltrow, homenajeada con el premio Sherry Lansing Leadership Award.

Jennifer recibirá su reconocimiento el 3 de diciembre. (Foto: X)
El evento reunirá a más de 600 líderes de la industria en el Hotel Beverly Hills y marcará el lanzamiento del número anual Power 100 de THR.

  • Últimas noticias de Guatemala

