JLo recibirá el Premio a la Equidad en el Entretenimiento

Desde la música hasta el cine, Lopez ha inspirado a millones.
PODRÍA INTERESARTE: Jennifer Lopez celebra su soltería adquiriendo lujosa compra de millones de dólares
The Hollywood Reporter anunció que Jennifer Lopez será reconocida con el Premio a la Equidad en el Entretenimiento 2025, durante la gala Women in Entertainment, el 3 de diciembre en Los Ángeles. El galardón será entregado por la actriz Kerry Washington, quien lo recibió en 2023.
El premio, creado en 2016, honra a quienes promueven la inclusión y amplifican las voces de comunidades subrepresentadas en la industria. Entre los ganadores anteriores figuran Selena Gomez, Issa Rae y Ryan Murphy.
"Jennifer Lopez ha roto barreras y redefinido lo que es posible para las mujeres y los latinos en el mundo del entretenimiento", afirmó Maer Roshan, editor en jefe de THR.
LEE: Beso apasionado: ¿Jennifer Lopez y Ben Affleck regresaron?
La artista compartirá escenario con Gwyneth Paltrow, homenajeada con el premio Sherry Lansing Leadership Award.
El evento reunirá a más de 600 líderes de la industria en el Hotel Beverly Hills y marcará el lanzamiento del número anual Power 100 de THR.