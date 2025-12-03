Joaquín Sabina le dice adiós a los escenarios

El cantautor Joaquín Sabina se despidió de los escenarios con un inolvidable concierto en Madrid.
Esta ciudad fue elegida para dar su último show del tour "Hola y adiós" con el que puso fin a una trayectoria de más de cinco décadas.
Este 1 de diciembre, el Movistar Arena de Madrid formó parte de la historia del cantautor que inició su carrera en los 70, vendiendo más de 10 millones de discos y siendo uno de los preferidos de distintas generaciones.
Nacido en Andalucía Sabina siempre le tuvo a Madrid un especial cariño, considerándola como su hogar definitivo, tanto que siempre confesó su amor por el Atlético de Madrid, otro símbolo inseparable de su identidad.
Sabina recibió el premios Ondas, además de Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, sin faltar nominaciones a los Grammy Latinos y homenajes de universidades e instituciones culturales.
También se confesó amante de Argentina, donde vivió grandes momentos. En su show cantó los clásicos, recitó, bromeó y agradeció por tanto.
