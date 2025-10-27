Jorge Abello, protagonista de "Yo soy Betty, la fea" lanza novela

-

Jorge Enrique Abello estrena su primera novela negra tras el éxito de su primer libro.

Más allá de su éxito actoral con Yo soy Betty, la fea, el actor colombiano ha demostrado su talento para la literatura al ser un narrador destacado de historias.

Jorge Enrique Abello hizo realidad su sueño de incursionar en las obras literarias desde el lanzamiento de La despedida, su primer libro en colaboración con Raúl Ocampo, a quien conoció durante las filmaciones de la telenovela Ana de nadie en 2023.

Abello demuestra que su creatividad va más allá de la televisión. (Foto: X)

Ahora Abello hace su debut en el género de la novela negra con Saturno tropical, una obra que refleja su profunda sensibilidad artística y su interés en explorar nuevos caminos creativos.

"Yo nací en una casa que tenía libros. Había una asociación entre disfrutar y leer. Desde pequeño, la lectura me llamaba mucho la atención. No sabría decir una razón especial, simplemente quería tener libros conmigo, cómics o fotonovelas", comenta Jorge al medio Semana.

Desde los cómics hasta las novelas, Abello creció rodeado de historias. (Foto: X)

"Siempre andaba con cómics de Archie, Tom y Jerry, Batman, Superman, todo lo de Marvel. Al mismo tiempo, con libros de Robert Louis Stevenson. Siempre tuve amor por eso; me gusta más la ficción que la realidad misma", afirma Enrique, demostrando su pasión por la literatura.

Novela negra

Es un subgénero de la novela políciaca que se distingue por tener un enfoque crítico y realista, centrado en la violencia y la corrupción. Saturno tropical se sitúa en Colombia y sigue a Patricia Olea, una detective que sobrelleva un pasado violento junto al profesor Fuenmayor, un excéntrico y erudito criminólogo, buscan descifrar la misteriosa muerte de una mujer en el edificio Parnaso.