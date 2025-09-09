Jorge Barrera, entre "Invencibles" y sus clásicos románticos

-

El cantautor guatemalteco sigue fiel a la música romántica y así lo demuestra con Invencibles, su nuevo sencillo.

OTRAS NOTICIAS: Jay Music lleva la música de Guatemala al mundo

El cantautor prepara la reedición de uno de sus temas más conocidos. (Foto: Instagram/Jorge Barrera)

El tema, inspirado en una experiencia personal del propio Jorge Barrera, cuenta la historia de un amor que no pudo superar la rutina y el paso del tiempo.

El videoclip, disponible en el canal de Youtube del cantautor, fue filmado en La Antigua Guatemala, bajo la dirección de Giovanni Rivas.

Barrera es muy conocido por cantarle al amor en temas como Te voy a dejar de querer, que conquistó las radios hace ya tres décadas.

Barrera se considera el último baladista de Guatemala. (Foto: Wilder López/Soy 502)

Precisamente, en estos días el cantautor trabaja en una reedición de esa tema que tantos guatemaltecos recuerdan.

El lanzamiento de la versión 2025 será en grande. Además de volverse a aliar con el productor Ariel García, se filmará un nuevo videoclip.

Jorge Barrera cuenta con una importante trayectoria musical, especialmente en las baladas. Sus composiciones incluso han sido llevadas a otros géneros como la cumbia y el regional mexicano.