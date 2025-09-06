Versión Impresa
Jay Music lleva la música de Guatemala al mundo

  • Con información de Priscilla León/Colaboradora
06 de septiembre de 2025, 11:43
El cantante guatemalteco promociona el sencillo "La mami que me toca". (Foto: Alan Lima/Colaborador)

El guatemalteco Jay Music cruza fronteras con su música y celebra haber sido destacado por Billboard Argentina.

El videoclip fue filmado en Miami, Florida, EE. UU. (Foto: Instagram/Jay Music)
"Se siente increíble, me siento privilegiado de que se reconozca mi trabajo y lo bien que lo estoy haciendo", aseguró el cantante a Soy 502.

De acuerdo con la publicación, Jay Music conquista la escena urbana latina y "ha logrado romper barreras geográficas con su versatilidad y pasión por la música".

Más allá de ser reconocido en lo individual, celebra poner en alto al país: "En Guate hay mucho talento, y es hora que nos demos a conocer internacionalmente".

Actualmente Jay Music promociona La mami que me toca, un sencillo grabado y producido en Miami, Florida, EE. UU., donde pasa cada vez más tiempo por trabajo.

El video, también grabado en dicha ciudad, supera las 330 mil visualizaciones en su canal de YouTube.

Actualmente trabaja en su próximo álbum, Legacy. (Foto: Alan Lima/Colaborador)
En el último año y medio, el cantante ha estado trabajando en su nuevo disco junto a productores de Guatemala, EE. UU., Panamá y Puerto Rico. El material, dice, incluirá ritmos que van desde el trap hasta la salsa y la cumbia. 

Mientras tanto, sigue lanzando nueva música. Adelantó que próximamente publicará una colaboración junto a la también guatemalteca Isa Santizo.

