Jorge Drexler anuncia su show "Taracá" en Guatemala

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Jorge Drexler presentará su gira "Taracá" en Guatemala.

Sus 30 años de trayectoria, 14 discos de estudio y carrera internacional consolidada se condensan en un show que promete mucho ritmo.

El ganador de un Oscar por el tema "Al otro lado del río" (2005) y acreedor de múltiples Latin Grammy y un Goya anunció las ciudades que recorrerá y el país está incluido.

Su obra combina poesía, ciencia y exploración musical y ha destacado en TED, Tiny Desk y Austin City Limits.

Según explican los expertos su concierto vuelve al origen: al ritmo, a las palabras y a ese lugar donde todo pasa al mismo tiempo.

Fecha

Drexler se presentará el 10 de septiembre de 2026 en Fórum Majadas.

Boletos

Las entradas están a la venta en primerafila.shop, Ingresa aquí.

La Preventa lleva a cabo a partir de hoy, 19 de marzo - 10% de descuento

La venta general inicia el 20 de marzo.

Precios Entradas

- Sillas Black Q990.00 + Fee Q150.00

- Sillas Platinum Q790.00 + Fee Q125.00

- Sillas Oro Q490.00 + Fee Q100.00

Condiciones de Compra

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