Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Anuncian jornada móvil de emisión de pasaportes y trámites de extranjería

  • Por Geber Osorio
09 de septiembre de 2025, 15:21
Durante esta semana se lleva a cabo la jornada móvil por parte del Instituto Guatemalteco de Migración. (Foto: IGM)

Durante esta semana se lleva a cabo la jornada móvil por parte del Instituto Guatemalteco de Migración. (Foto: IGM)

La misma se lleva a cabo del 9 al 12 de septiembre.

ARTÍCULO RELACIONADO: Anuncian nueva jornada especial de emisión de pasaportes con horario extendido

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que esta semana se realizará una nueva jornada especial, en Morales, Izabal.

Se trata de una jornada móvil de emisión de pasaportes y trámites de extranjería. Esto se llevará a cabo en el Polideportivo Nuevo, ubicado en el Barrio La Cancha, del mencionado municipio.

Trámites migratorios

Se estará brindando información sobre residencias temporales y permanentes, visa de turista o viajero y prórroga de visa de turista.

También, se hará actualización de datos, se brindarán certificaciones y constancias, garantes guatemaltecos, movimiento migratorio y arraigo.

Distintos trámites migratorias se podrán realizar durante la jornada móvil. (Foto: IGM)
Distintos trámites migratorias se podrán realizar durante la jornada móvil. (Foto: IGM)

Dicha jornada será del 9 al 12 de septiembre del presente año, en horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar