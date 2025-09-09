Anuncian jornada móvil de emisión de pasaportes y trámites de extranjería

La misma se lleva a cabo del 9 al 12 de septiembre.
El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que esta semana se realizará una nueva jornada especial, en Morales, Izabal.
Se trata de una jornada móvil de emisión de pasaportes y trámites de extranjería. Esto se llevará a cabo en el Polideportivo Nuevo, ubicado en el Barrio La Cancha, del mencionado municipio.
Trámites migratorios
Se estará brindando información sobre residencias temporales y permanentes, visa de turista o viajero y prórroga de visa de turista.
También, se hará actualización de datos, se brindarán certificaciones y constancias, garantes guatemaltecos, movimiento migratorio y arraigo.
Dicha jornada será del 9 al 12 de septiembre del presente año, en horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.