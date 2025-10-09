Jornada de la Salud llega al Parque de la Industria este fin de semana

La Jornada de la Salud 2025 ofrecerá atención médica gratuita a más de tres mil personas este fin de semana en el Parque de la Industria.
Más de 3 mil personas podrían beneficiarse este fin de semana en la tercera edición de la Jornada de la Salud, un evento gratuito y abierto al público que se llevará a cabo este sábado y domingo en el Parque de la Industria.
El evento es organizado por el Comité Permanente de Exposiciones de Guatemala (Coperex) y contará con más de 80 estands de instituciones que ofrecerán consultas médicas, exámenes especializados, entrega gratuita de medicamentos y actividades recreativas.
La jornada se desarrollará de 8:00 a 15:00 horas en el salón 9 y área 8/9 del Parque de la Industria, y está abierta a niños, adultos y personas mayores, sin importar su edad ni condición socioeconómica.
"Es una iniciativa pensada para toda la familia, con atención integral, charlas informativas, actividades físicas y apoyo emocional. Queremos brindar salud en su forma más amplia", explicó Ruth Estrada, coordinadora del evento.
Más de 30 servicios
Entre los servicios que se prestarán durante los dos días destacan especialidades como medicina general, pediatría, geriatría, ginecología, odontología, oftalmología, fisioterapia y oncología.
También se practicarán evaluaciones nutricionales, pruebas de diabetes, tamizajes visuales y auditivos, control de embarazo y chequeos para enfermedades cardíacas y de la piel.
Además, se aplicarán vacunas, se ofrecerán pruebas de hepatitis B y C, y se realizarán exámenes de osteopenia y Papanicolaou, entre otros.
Para los niños, habrá fluorización dental, entrega de kits de higiene bucal y materiales educativos. También se repartirán suplementos vitamínicos, víveres, equipo médico ambulatorio y cupones de descuento en servicios de salud.
Prevención y diversión
La jornada también busca promover el bienestar emocional y físico. Por ello, se desarrollarán charlas educativas sobre salud ocular, prevención del cáncer de piel, así como actividades lúdicas y recreativas.
El programa incluirá zumba, obras de teatro, karaoke, show de talentos, gimnasia preventiva y espacios de entretenimiento para niños y adultos mayores, como manualidades, pintacaritas y juegos de mesa.
Más de 39 instituciones público-privadas se unieron al evento. "Esta jornada representa el esfuerzo conjunto de organizaciones que creen en la prevención, en la salud comunitaria y en el acceso igualitario", concluyó Estrada.