Jornada de la Salud llega al Parque de la Industria este fin de semana

La Jornada de la Salud 2025 ofrecerá atención médica gratuita a más de tres mil personas este fin de semana en el Parque de la Industria.

Más de 3 mil personas podrían beneficiarse este fin de semana en la tercera edición de la Jornada de la Salud, un evento gratuito y abierto al público que se llevará a cabo este sábado y domingo en el Parque de la Industria.

El evento es organizado por el Comité Permanente de Exposiciones de Guatemala (Coperex) y contará con más de 80 estands de instituciones que ofrecerán consultas médicas, exámenes especializados, entrega gratuita de medicamentos y actividades recreativas.

El evento contará con más de 80 puestos de instituciones participantes. (Foto: Sandra Sebastián//Colaboradora)

La jornada se desarrollará de 8:00 a 15:00 horas en el salón 9 y área 8/9 del Parque de la Industria, y está abierta a niños, adultos y personas mayores, sin importar su edad ni condición socioeconómica.

"Es una iniciativa pensada para toda la familia, con atención integral, charlas informativas, actividades físicas y apoyo emocional. Queremos brindar salud en su forma más amplia", explicó Ruth Estrada, coordinadora del evento.

Más de 3 mil personas podrían beneficiarse con la Jornada de la Salud. (Foto: cortesía COPEREX)

Más de 30 servicios

Entre los servicios que se prestarán durante los dos días destacan especialidades como medicina general, pediatría, geriatría, ginecología, odontología, oftalmología, fisioterapia y oncología.

También se practicarán evaluaciones nutricionales, pruebas de diabetes, tamizajes visuales y auditivos, control de embarazo y chequeos para enfermedades cardíacas y de la piel.

Además, se aplicarán vacunas, se ofrecerán pruebas de hepatitis B y C, y se realizarán exámenes de osteopenia y Papanicolaou, entre otros.

Para los niños, habrá fluorización dental, entrega de kits de higiene bucal y materiales educativos. También se repartirán suplementos vitamínicos, víveres, equipo médico ambulatorio y cupones de descuento en servicios de salud.

La jornada se llevará a cabo en el Parque de la Industria, y estará abierta a niños, adultos y personas mayores. (Foto: Sandra Sebastián//Colaboradora)

Prevención y diversión

La jornada también busca promover el bienestar emocional y físico. Por ello, se desarrollarán charlas educativas sobre salud ocular, prevención del cáncer de piel, así como actividades lúdicas y recreativas.

El programa incluirá zumba, obras de teatro, karaoke, show de talentos, gimnasia preventiva y espacios de entretenimiento para niños y adultos mayores, como manualidades, pintacaritas y juegos de mesa.

Más de 39 instituciones público-privadas se unieron al evento. "Esta jornada representa el esfuerzo conjunto de organizaciones que creen en la prevención, en la salud comunitaria y en el acceso igualitario", concluyó Estrada.