Diputados tienen indicio de que el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, prófugo por un caso de corrupción, habría apoyado al presidente Alejandro Giammattei en su campaña política.

Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) denunciaron que el presidente Alejandro Giammattei recibió recursos del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia, luego de que se encontraran 122 millones de quetzales, supuestamente de su propiedad.

Según el diputado Orlando Blanco, de la UNE, tienen información de varios aportes económicos otorgados por Benito a la campaña de Giammattei, por lo que anunciaron que citarán al Secretario General de esa agrupación política para que explique y aclare si es cierto.

En una citación con el director de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), Héctor Castillo, el diputado Blanco manifestó: "Sabemos que el Presidente (Giammattei) le falta el respeto a usted, que no respeta su cargo y eso viene producto del 'encontronazo' que tuvieron el año pasado por el financiamiento del exministro de Comunicaciones, Benito".

"Aquí todo se sabe", le reclamó Blanco.

Según el diputado, harán una citación específica con fiscales del Ministerio Público para explicar lo relacionado con ese financiamiento.

El diputado Orlando Blanco señala que existe información de aportes económicos del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, a la campaña del presidente Giammattei, y anuncia que el Secretario Privado será citado de nuevo para tratar ese tema. pic.twitter.com/WXlQN3QS1c — Bancada UNE (@UNEBancada) November 6, 2020

Al ser cuestionado Giammattei sobre el señalamiento, reaccionó de manera abrupta y aseguró que no hablará al respecto y que no se presta a "chismes".

"Para chismes no estoy, eso es un chisme, no estoy para chismes. Yo trabajo seriamente, si ellos quieren ganar popularidad política que busquen otro monigote, conmigo no lo encuentran", dijo bastante molesto Giammattei.

Benito está prófugo desde el 20 de octubre pasado, luego de que se le vinculara con los 122 millones de quetzales localizados en una residencia ubicada en la Antigua Guatemala, cifra que supuestamente habría recibido como producto de corrupción.