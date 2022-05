José Cardozo: “La gente habla sin tener conocimiento de fútbol”

El entrenador de Municipal habló sobre su trayectoria, sus experiencias y su actualidad al frente del cuadro rojo, así como el radicalismo de algunos aficionados que ya no disfrutan del deporte.

OTRAS NOTICIAS: José Saturnino Cardozo envía contundente mensaje a la afición de Municipal

Durante una entrevista, José Saturnino Cardozo habló sobre las distintas críticas que ha recibido por su gestión al frente de Municipal.

El paraguayo expresó que en algunas ocasiones ha prestado atención, pero desecha aquellas de las personas que hablan sin fundamento y conocimiento de fútbol, como ocurre en programas deportivos.

“Hay gente que opina en programas, pero no tiene conocimiento. Dicen que ‘Cardozo tiene que poner a tal jugador’, pero si el jugador está lesionado, no lo voy a poner. La gente habla y habla, pero no tiene conocimiento”.

Reto

Además, Cardozo resaltó que no dudó en incorporarse con Municipal, un reto para él pese a que le cuestionaron su llegada a Guatemala.

“Todos mis amigos me llamaban y me preguntaban a que venía a Guatemala y yo les dije “¿Por qué no?”, es un bonito país, una gran institución. A mí me gusta eso, soy un enamorado del fútbol. Cuando estaba en México, me preguntaban por qué iba a tal equipo, soy un romántico del fútbol. Veo siete y ocho partidos por día”, contó Cardozo.

Reprueba la violencia

Además, el técnico paraguayo criticó a los aficionados que llegan a los estadios para insultar y lanzar objetos a la cancha, lo que aleja a las familias de este tipo de espectáculos.

“A nosotros en el partido contra Achuapa nos querían tirar piedras, la gente tiene que ir a disfrutar el juego. Yo trato de ser respetuoso con la gente desde la banca. La gente disfruta poco el juego y se dedica a insultar”, agregó.