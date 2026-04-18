Esto dijo Ana Lucía Martínez antes del juego contra Costa Rica:

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Ana Lucía Martínez se saca la presión, le entrega la obligación a Costa Rica y afirma que Guatemala está lista para escribir un nuevo capítulo histórico en el futbol femenino.

MÁS FUTBOL: Guatemala se juega el pase al premundial ante Costa Rica

"La presión esta de lado de ellas porque son las favoritas, nosotras venimos a proponer algo distinto a lo que hemos hecho antes, a querer cambiar la historia y a que sea un gran partido", dijo en la víspera del juego.

Guatemala se mida a las ticas con el único objetivo de ganar para clasificar al premundial. "Tenemos una plantilla más experimentada, con jugadoras que están afuera y se dedican completamente al futbol, eso nos da más respaldo".

"Estamos emocionadas por el partido, es el juego más importante de la ronda y tenemos una gran responsabilidad con el país", sentenció la experimentada delantera.

Una sensación muy parecida a la que tiene la entrenadora mexicana Karla Maya. "El equipo saldrá a entregarse, a correr mucho. Sabemos lo vital que es sacar el resultado".

"Es un partido complicado, nos jugamos más que tres puntos. El grupo está enfocado, el grupo tiene claro el objetivo y buscaremos hacer un gran partido mañana", dijo la estratega.

Maya espera un juego cerrado, de pocos goles. El partido se jugará a partir de las 6:00 de la tarde, en el estadio Nacional de Costa Rica