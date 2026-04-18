Menor resulta herido tras ataque armado a un costado de un centro educativo

Incidente armado



A un costado de un centro educativo ubicado en el casco urbano de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, se produce un incidente armado, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Santa Lucía Milpas Altas a bordo de la unidad AD-109 asistieron y… pic.twitter.com/gn1LhTTU4H