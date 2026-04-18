Menor resulta herido tras ataque armado a un costado de un centro educativo

El menor de edad quién se encontraba en estado delicado, fue trasladado a un centro asistencial.
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Un incidente armado se perpetró a un costado de un centro educativo ubicado en el casco urbano de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
En el lugar resultó herido un menor de edad, por lo que fue atendido por los Bomberos Municipales Departamentales.
Los socorristas trasladaron al menor al Hospital Nacional de Antigua Guatemala, ya que se encontraba en estado delicado.
Se desconoce el motivo del ataque armado, por lo que las autoridades investigan el hecho de violencia.