"Tecnicismo" podría dejar fuera a Villeda de nómina para Fiscal General

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La Comisión de Postulación para Fiscal General ha discutido durante varias horas el expediente de Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación.

Un tecnicismo podría dejar fuera de la contienda al actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, de la contienda para ingresar en la nómina de candidatos a Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP):

Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, advirtió que todo se trata de la constancia de experiencia en el ejercicio de la profesión en el ámbito penal, pues aunque Villeda tiene más de 20 años de ser abogado y está colegiado desde entonces, ante el registro de la Corte Suprema de Justicia lo hizo en febrero pasado, esto porque no es obligatorio hacerlo.

"Nadie se percató de la importancia que tenía el decidir qué constancia iba a utilizar la comisión como base para validar la experiencia en el ejercicio de la profesión en el ámbito penal, pues podía haber escogido la constancia de colegiado, desde cuando lo hizo, o el registro de abogado del Organismo Judicial (OJ), que es donde firman y sellan todos los abogados que van a funcionar, como litigantes, que es donde puede quedar constancia de tener experiencia en materia penal", dijo.

"Resulta que para ser juez no se requiere estar en ese registro, se requiere solamente haberse colegiado y el juez lo hizo en octubre de 2000, quiere decir que él ha estado ejerciendo como juez, desde entonces, incluso desde antes, pero él nunca tuvo obligación de registrarse en el registro de abogados del OJ", explicó.

Ibarra recordó que ni la Constitución, la Ley del Organismo Judicial u otra normativa obliga a los jueces a inscribirse en ese registro.

También explicó que la presidenta de la Comisión, Claudia Paredes, quien propuso que esa constancia fuera la que tuviera validez y lo habría realizado con "hecho pensado", para así dejar fuera a Villeda.

"Ella sí sabía que había este problema con el juez Villeda, porque propuso el lunes antes de empezar a calificar, como uno de los criterios para calificar, que se iba a tomar en cuenta sólo la constancia del registro de abogados del OJ, para validar los años de ejercicio profesional en el ámbito penal. Entonces ya era un hecho pensado", detalló.

Ibarra señaló que se debe esperar a que la comisión resuelva, para determinar cómo podría quedar la nómina de candidatos a fiscal general. Además, porque solo cinco comisionados están "apoyando" a la presidenta Paredes, mientras los otros tienen dudas.

Esta actitud de Paredes, fue catalogada como "un gol" en contra de los otros comisionados que no se percataron de los alcances de la propuesta.

La Comisión continúa sesionando, y se espera que lleguen a un acuerdo respecto al expediente de Villeda.