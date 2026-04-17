¡Alivio al bolsillo! Combustibles bajan más de Q1 en estaciones de servicio

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Los precios de los carburantes comienzan a mostrar una tendencia a la baja en abril luego de varias semanas de incrementos sostenidos.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) reportó una variación a la baja en los precios de los combustibles en el área metropolitana en su más reciente monitoreo ya que las gasolinas registraron una reducción de Q 0.77 por galón y el diésel Q 1.16.

De acuerdo con los datos del Ministerio bajo modalidad de autoservicio, el 13 de abril de 2026 la gasolina superior se cotizaba en Q 39.98 por galón, la gasolina regular en Q 38.98 y el diésel en Q 43.19.

Los precios se mantuvieron en niveles elevados luego de semanas de incrementos sostenidos, sin embargo, en el reporte del 16 de abril, los precios reflejan una reducción en los tres combustibles.

Así están los precios

La gasolina superior descendió a Q 39.21 por galón, la gasolina regular a Q 38.21 y el diésel a Q 42.03, mostrando un ajuste a la baja tras el comportamiento alcista observado previamente.

Precios de los combustibles de Carlos Manoel Alvarez Morales

En términos comparativos, entre el 13 y el 16 de abril las gasolinas superior y regular registraron una disminución de Q 0.77 por galón, mientras que el diésel presentó una reducción más marcada de Q 1.16 por galón.

A pesar de esta baja reciente, los precios continúan en rangos elevados, especialmente en el caso del diésel, que se mantiene por encima de los Q 42 por galón, lo que reflejando la presión acumulada por semanas de incrementos sostenidos.

El comportamiento de los precios se enmarca en una tendencia más amplia observada desde inicios de 2026.

A partir de enero último los precios de los combustibles comenzaron a registrar incrementos progresivos, pero durante febrero y marzo la tendencia fue acelerada hasta llegar a los precios más altos de todo el año.

La variación en los precios de los combustibles está directamente relacionada por el precio internacional del petróleo que ha sido afectado directamente por el conflicto bélico que se desarrolla en Medio Oriente.

El alza en los precios de los combustibles ha impactado directamente el transporte, la logística y la distribución de bienes, altamente dependientes del consumo de carburantes.