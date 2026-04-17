Marvin Alexander Ávila es presentado en el Sao Paulo de Brasil

-

El delantero guatemalteco Marvin Alexander Ávila firmo este viernes el contrato que lo vincula al Sao Paulo de Brasil por las próximas dos temporadas. Además, ya posó de forma oficial con la camisola de su nuevo equipo.

MÁS FÚTBOL: Guatemala se juega el pase al premundial ante Costa Rica

El ariete de 18 años llegó a tierras brasileñas el pasado lunes por la noche. El martes recorrió las instalaciones del popular equipo sudamericano y se puso a disposición de la institución para completar su traspaso.

Ávila se dio a conocer en Santa Lucía Cotzumalguapa, de donde dio el saltó al actual bicampeón nacional. Ha participado en todos los procesos de selecciones menores y ya fue convocado a un microciclos del combinado absoluto.

Júlio Baptista é o novo técnico da equipe Sub-20 do São Paulo



O Tricolor acertou a chegada do comandante, de 44 anos, para as categorias de base. O contrato é válido até 31 de dezembro de 2028.



Saiba mais: https://t.co/oeqqNyq9NL#MadeInCotia#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/FFz9SApbHL — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 16, 2026

El juvenil pertenecerá a la categoría sub-20 del tricolor paulista, que dirige Julio Baptista, la "Bestia", exjugador del Real Madrid.

Se espera que Ávila se ponga a disposición del equipo lo más pronto posible para que pueda debutar el próximo miércoles, cuando el Sao Paulo sub-20 visite al Athletico Paranaense, en la séptima jornada del campeonato brasileño.