Conductor pierde el control de su auto y termina empotrado en la Roosevelt

El accidente vehicular ha provocado tránsito lento en el sector.
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Un vehículo se vio involucrado en un accidente de tránsito en el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt, en jurisdicción de Mixco.
El conductor de un automóvil perdió el control del mismo por causas desconocidas y terminó empotrándose en un "mupi" sobre el arriate central.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco indicó que no se reportan personas heridas, solamente daños materiales.
Este percance vial ha afectado la circulación vehicular en el sector, por lo que se recomienda transitar con precaución.