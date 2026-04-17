¿Quién será el rey? Atlético y Real Sociedad chocan por la gloria en Sevilla

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Atlético de Madrid y Real Sociedad se llevan los focos del futbol español este fin de semana, cuando se enfrenten este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla por la gloria de la Copa del Rey, a la que ambos llegan ilusionados de poder sumar un trofeo más a sus vitrinas.

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Los dirigidos por Diego Simeone quieren romper la racha de no levantar este título desde 2013, de la que solamente quedan el mismo "Cholo" en el banquillo y Koke Resurrección en el plantel.

Terminamos el día una visión distinta de la previa copera.



Las ruedas de prensa, los entrenos y unas imágenes espectaculares para cerrar el día en La Cartuja.



Descansad... QUE MAÑANA ES DÍA . #CopaDelReyMapfre | #LaCopaMola pic.twitter.com/tkk3ghHt0b — RFEF (@rfef) April 17, 2026

Y ahora, más que nunca, parecen tener una oportunidad de oro, pues no saben lo que es perder contra su rival de turno desde hace nueve enfrentamientos directos, entre todas las competencias. El único problema es que llegan con menos descanso, luego de haber disputado Champions entre semana.

Pinta para ser, además, un partido muy emotivo para Antoine Griezmann, que saldría como titular en los rojiblancos, pues podría ser su última final con los rojiblancos (todavía podría jugar la de Liga de Campeones) y será justamente contra una Real Sociedad que lo impulsó al estrellato, justo antes de poner rumbo a Orlando City la próxima campaña.

Del otro lado, el conjunto txuri urdin busca su primera gran hazaña bajo el mando de Pellegrino Matarazzo, quien llegó al banquillo en diciembre del año pasado, y encomendado a su goleador Mikel Oyarzabal. ¿Quién se queda con el honor?