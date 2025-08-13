José Julián, el estudiante universitario que falleció en Santa Rosa

-

El joven era originario de Pasaco, Jutiapa y estudiante de Derecho en la sede USAC de Chiquimulilla, Santa Rosa.

José Julián Carrillo López, de 19 años, falleció el pasado lunes 11 de agosto momentos después de asistir a clases.

José Julian estudiaba la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado en el Centro Universitario de Santa Rosa, USAC. (Foto: Redes sociales)

Según la información preliminar, durante la jornada de estudios, José Julián, presentó malestar, por lo que fue trasladado al Centro de Atención Integral en Salud (CAIMI) de Chiquimulilla, Santa Rosa.

Hasta el momento se conoce que José Julián falleció por un paro cardiaco, momentos después de llegar al centro médico. Sin embargo, las autoridades no han confirmado la causa oficial de su muerte.

José Julián, trabajaba en la Municipalidad de Pasaco, Jutiapa, y residía en el Barrio Norte donde era conocido cariñosamente como "Juliancito"

José Julián era conocido cariñosamente como "Juliancito". (Imagen: Redes sociales)

Ante su fallecimiento, la Municipalidad de esa localidad emitió un mensaje de condolencias a través de sus redes sociales, en reconocimiento a su labor dentro de la institución.

"La Directiva del Cocode Barrio Centro, Lamenta el sensible fallecimiento del joven, José Julian Carrillo López...Pedimos a Nuestro Padre Celestial, fortaleza para sus padres, hermano, tíos y demás familia", indicaron.

José Julián laboraba en la Municipalidad de Pasaco Jutiaba y era vecino del Barrio Norte. (Imagen: Municipalidad de Pasaco, Jutiapa)

Último adiós

El cortejo fúnebre de José Julián Carrillo López se realizó este miércoles 13 de agosto.

La ceremonia inició a la 13:30 horas con la salida hacia la Parroquia San Francisco de Asís, donde se oficiará la misa de cuerpo presente a las 14:00 horas.

Posteriormente, los restos fueron trasladados al Cementerio General de Pasaco, Jutiapa.

José Julián fue despedido con una emotiva canción interpretada por Joan Sebastian:

"Cuando eras niño, Julian, Dios fue muy bueno conmigo. Me dio el honor de ser, Julian, de ser tu padre y tu amigo", se escuchaba.

